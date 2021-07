Maria De Filippi parla dei nuovi tronisti di U&D: "Ho deciso di cambiare"

È la regina incontrastata della televisione italiana, la conduttrice che più di tutte riesce a reggere nel tempo riproponendo programmi in onda da più di 20 anni. Lei è Maria De Filippi. Queen Mary si è lasciata andare ad un’intervista fiume sul settimanale “Oggi”, dove ha parlato di sé stessa, del suo lavoro, di “Uomini e Donne” e anche di suo figlio, Gabriele.

La conduttrice ha ammesso che la pandemia le ha cambiato la vita. Ha capito che era inutile stare dietro alle cose futili e lavorare alle sue trasmissioni con uno spirito differente. Detesta insegnare agli altri come si vive e per questo preferisce tacere, anche se a volte proprio non ci riesce e ha timore di essere inopportuna. In televisione è semplicemente sé stessa e fa tutto ciò che fa nella vita, eccetto indossare la tuta.

Non ha i social e comprende solo chi ci lavora con essi. Chi è già esposto di suo, potrebbe farne anche a meno dato che alla gente non gliene importa niente di cosa si fa durante la quotidianità. A tal proposito, la De Filippi si è agganciata a “Uomini e Donne” spiegando come per la prossima stagione siano cambiati i criteri in merito alla scelta dei tronisti.

Difatti, Queen Mary ha deciso di puntare su ragazzi e ragazze semplici, che non amano i social e nella vita fanno tutt’altro. “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti, da quando ho capito che i social erano diventati per loro un clichè. Voglio la vita vera“, queste le parole della conduttrice.

Maria ha poi parlato di Gabriele, il figlio che insieme a suo marito Maurizio Costanzo hanno adottato. Gabriele, come racconta la De Filippi, si è preso una bella batosta in amore. Difatti, poco dopo la quarantena, lui e la sua ragazza non hanno superato la prova convivenza. La conduttrice ha ammesso che il suo timore era che suo figlio potesse tornare a casa e invece ha dato prova di grande maturità, decidendo di restare a vivere da solo.