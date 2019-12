Maria De Filippi paparazzata in compagnia di un uomo misterioso

E’ la regina della televisione italiana, il volto di punta in casa Mediaset, una delle donne più amate, apprezzate, seguite e stimate dal pubblico. Lei è Maria De Filippi, sposata da venti anni con Maurizio Costanzo, con il quale ha un figlio adottivo, Gabriele. I suoi programmi sono una garanzia e quando appare in video, il risultato è assicurato.

Ha collezionato successi su successi, grazie a “Uomini e Donne“, “C’è posta per te“, “Tu si que vales“, “Amici” e appena può si prende una pausa e si ritaglia un momento da dedicare a se stessa. Ciò è esattamente quello che è accaduto qualche giorno fa, difatti il settimanale “Chi” ha immortalato la conduttrice a pranzo nella capitale.

A Roma, Maria era in compagnia di un uomo misterioso, che non era Maurizio Costanzo, il quale è arrivato all’appuntamento con un mazzo di fiori da regalare a queen Mary. Il mistero però è stato presto svelato e l’uomo in questione è un amico della donna, il quale le ha donato dei fiori per omaggiarla del recente compleanno che ha festeggiato lo scorso 5 dicembre.

L’uomo è Roberto Maltoni, amico di vecchia data della De Filippi, con il quale ha anche un rapporto lavorativo oltre che di amicizia. Maltoni infatti è produttore e capo struttura della Fascino, società di produzione televisiva che la De Filippi possiede al 50%. Si tratta di un pranzo tra amici che con molta probabilità non hanno perso occasione di parlare anche di lavoro.

Soprattutto avranno colto l’occasione per commentare l’ennesimo successo di “Tu si que vales”, in cui l’edizione del 2019, che si è conclusa da pochissimo, è stata davvero da record. Insomma queen Mary si è ritagliata un pomeriggio tutto per sè e ha deciso di trascorrerlo in compagnia del suo amico, ma si sa con tutto il lavoro che svolge, un pò di tempo per sè è assolutamente meritato.