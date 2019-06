Maria De Filippi: momenti di paura per il figlio Gabriele, bloccato dalla grandine

Il figlio di Maria De Filippi ha deciso di prendersi un periodo di vacanza dopo un anno di lavoro in compagnia degli amici. Gabriele Costanzo è rimasto bloccato in strada a causa di una grandinata e il giovane uomo, tramite il profilo di Instagram, ha reso partecipi i fan di questo evento. In recenti interviste la De Filippi ha parlato del rapporto speciale con il figlio che lavora presso la società di produzione Fascino.

Gabriele è stato protagonista di una disavventura che ha fatto temere per il peggio, ma la situazione si è stabilizzata dopo la paura iniziale. L’intento del figlio di Maurizio Costanzo è stato quello di godersi un periodo di relax dopo lo stress lavorativo di questa stagione.

Gabriele Costanzo ha condiviso sui social una foto in cui mostra uno scenario tranquillo che lo vede immerso nel verde. Il figlio di Maria De Filippi si è concesso una vacanza a Schilpario, in Lombardia, ma la serata ha riservato delle sorprese inaspettate e il motivo è dovuto al fatto che il 26enne è rimasto bloccato nell’auto a causa del maltempo.

Il figlio di Costanzo ha dovuto attendere che la situazione tornasse alla normalità ed è rimasto fermo in attesa del miglioramento delle condizioni metereologiche. Dopo questi ostacoli Gabriele Costanzo è riuscito a fare ritorno a casa, ma questo incidente di percorso non avrà ripercussioni sulla vacanza del figlio di Maria De Filippi che può proseguire nel migliore dei modi.

Si è trattato di una stagione impegnativa per Gabriele Costanzo, che lavora a stretto contatto con la madre, dietro le quinte del longevo talent show di canale 5 “Amici“. Recentemente Maria De Filippi si è detta orgogliosa di Gabriele ed ha rivelato che il figlio è fidanzato.