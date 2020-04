Maria De Filippi lancia una frecciatina a Linus, arriva la pronta risposta del conduttore

Nel corso della finale di “Amici 19“, andato in onda nella giornata del 3 aprile, la conduttrice Maria De Filippi ha voluto ringraziare tutte le emittenti radiofoniche che stanno dando una certa visibilità ai cantanti di questa edizione del talent show trasmesso su Canale 5.

Successivamente Maria De Filippi inizia ad avere un breve dialogo con Rudy Zerbi, che conduce su Radio Deejay la trasmissione radiofonica “Zerbinator”, un contenitore di musica e notizie, basato sull’interazione con gli ascoltatori tramite l’utilizzo di SMS oppure via e-mail, e ovviamente si può utilizzare anche i social network come Facebook e Twitter.

Il botta e risposta tra Maria De Filippi e Linus

La moglie di Maurizio Costanzo ha voluto sottolineare che il brano di Gaia Gozzi, intitolato “Chega”, che conta già più di 2 milione di visualizzazioni su YouTube, non è stata trasmessa ancora da Radio Deejay. Per questo motivo, riferendosi al giudice di “Amici”, dichiara anche con un po’ di ironia: “Linus… Eh Rudy? È ostico Linus!”.

In questi giorni Linus, durante la trasmissione “Deejay Chiama Italia“, programma in onda dal ’91, rivela di aver notato già il talento di Gaia Gozzi quando ha partecipato a “X Factor“. In quella circostanza la ragazza si è classificata in seconda posizione, dietro al gruppo musicale dei Soul System.

Cogliendo l’occasione, Linus ha voluto rispondere a Maria De Filippi spiegando i motivi di questa attesa prima di trasmettere su Radio Deejay il brano “Chega”: “Le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto. Da noi quando passano le canzoni sono già certificate”.

Ovviamente non si tratta di nessun attrito, ma Linus ci ha tenuto a specificare il motivo dietro a questa decisione. Infatti, in seguito, il conduttore radiofonico ha voluto elogiare il talento della giovane cantante: “Lei è anche molto carina e brava”.