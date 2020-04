Maria De Filippi, l’amicizia con Sabrina Ferilli

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono legate da un rapporto di grande amicizia, come dimostrano i numerosi programmi ai quali hanno preso parte: un esempio si ritrova in “Tu Si Que Vales“, ma ci sono state diverse altre occasioni e l’esempio più evidente è dato dalla trasmissione “House Party“, che ha dato vita ad una vera e propria coppia televisiva.

Entrambe hanno avuto modo di sottolineare il ruolo ricoperto da “C’è Posta Per Te“, con riferimento all’edizione del 2005. La più recente edizione si è conclusa nel mese di gennaio. La Ferilli e la De Filippi, dunque, sono grandi amiche ormai da quindici anni. Dal 2005 l’attrice romana ha iniziato a prendere parte alle trasmissioni della collega in qualità di ospite.

Una stima reciproca

La moglie di Maurizio Costanzo ha fatto notare le difficoltà incontrate per avere l’amica in una trasmissione. Queste sono le parole della presentatrice piemontese al riguardo: “Per avere la Ferilli a Tu Si Que Vales ci ho messo quattro anni, ho dovuto faticare tantissimo”. Una stima reciproca tra la conduttrice e l’attrice, accresciutasi nel corso degli anni.

Maria De Filippi ha espresso parole di affetto nei confronti della Ferilli usando i seguenti termini: “E’ una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”. La presentatrice di “Amici” ha anche fatto notare la vicinanza di Sabrina Ferilli nei momenti importanti.

In questo senso le parole della consorte di Costanzo: “E’ sempre presente, io invece sono una di quelle amiche che non chiama tutti i giorni”. Sabrina Ferilli, dal canto suo, ha raccontato il rapporto di amicizia con Maria De Filippi in questi termini: “C’è nei momenti essenziali, non lascia mai nulla a metà, nel lavoro e nella vita”.