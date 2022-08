Maria De Filippi, la richiesta di Maurizio Costanzo: "Non so se avrò la forza di farlo. Troppo dolore"

Ascolta questo articolo

Maria De Filippi ha voluto condividere con i suoi fan un momento davvero intimo e privato della sua storia d’amore con il marito Maurizio Costanzo. Sulle pagine del settimanale “Oggi” la conduttrice di “Uomini e Donne” ha rivelato una richiesta particolare che Costanzo le avrebbe rivolto nell’ultimo periodo.

“Non so se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore” ha esordito la De Filippi, mostrando tutta quella fragilità che tiene ben nascosta durante la conduzione dei suoi programmi, ma che non riesce ad evitare quando si parla della sua vita privata.

Maria De Filippi non se la sente di esaudire il desiderio del marito Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha chiesto di essere preso per mano quando arriverà quel momento, ma Maria non pensa di essere pronta per quel gesto e spiega che non vuole quell’intreccio di mani come ultimo ricordo del marito per poi aggiungere: “Non so se sarò capace di stringergli la mano nell’ultimo istante”.

Maurizio e Maria sono sposati dal 1995, un incontro fortuito che diede vita ad una storia d’amore durata tutti questi anni. In varie occasioni la Regina di Canale 5 ha raccontato quanto sia stato complicato far accettare ai suoi genitori la figura di Costanzo, molto più grande di lei – tra i due ci sono infatti quasi 23 anni di differenza – ma alla fine l’amore ha vinto su tutto e a coronare il sogno di una famiglia è arrivato Gabriele, adottato dalla coppia all’età di 13 anni nel 2004.

Sicuramente Maurizio vorrà vicino la sua Maria in quell’attimo e il contatto che le ha chiesto gli servirà per affrontare quel momento in totale serenità, sentendo la presenza dell’amore della sua vita. Anche se al momento la De Filippi non se la sente di assecondare la volontà del marito, non si può escludere un suo ripensamento, visto e considerato quanto affetto e stima ci sia tra loro.