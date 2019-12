Maria De Filippi, la regina della tv compie 58 anni

Il 5 dicembre del 1961 nasceva a Milano una bambina, che non avrebbe mai immaginato che molti anni dopo sarebbe diventata la regina della tv italiana, cioè Maria De Filippi. Oggi la celebre conduttrice in quota Mediaset compie 58 anni, portati splendidamente grazie al suo stile di vita salutista e sportivo, ma anche a quel non prendersi mai tanto sul serio.

Grazie all’aiuto del marito, il popolare conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, la De Filippi è riuscita nell’arco di un ventennio a cambiare il modo di fare televisione, mettendo al centro di tutto i sentimenti delle persone e quindi ideando format unici come “Uomini e Donne” – la cui versione dedicata agli over registra anche il 25% di share a puntata -, “C’è Posta per te” e “Tempation Island“.

Il compleanno della regina della tv italiana

A Maria però si deve anche un’altro colpo di genio, cioè quello di coltivare e sostenere talenti musicale, che fa grazie alla scuola televisiva di “Amici” da dove sono usciti artisti del calibro di Emma Marrone, Marco Carta, Alessandra Amoroso ed ancora Alberto Urso e Giordana Angi. A lei non piace essere definita “Re Mida“, ma la De Filippi – non ce ne voglia – ogni progetto che porta avanti è un successo assicurato.

Il suo segreto? Saper ascoltare e capire prima di ogni altro quello che sono i sogni e i desideri dei telespettatori italiani. “C’è posta per te” e “Amici” sono ormai entrati di diritto nella storia e continuano ad andare avanti indenni nonostante il tempo che passa. Sono tantissime le persone – comuni e vip – che hanno lasciato un messaggio di auguri sui profili social della De Filippi, ma sicuramente gli auguri più sentiti sono quelli del marito, Maurizio Costanzo.

“Quando ho incontrato Maria De Filippi è scattata la magia. Maria è quella che aspettavo da sempre“: queste le parole d’amore di Costanzo, con cui Maria sta vivendo una favola d’amore iniziata più di 24 anni fa. Sono tanti i commenti e gli auguri che si leggono sui social per la donna che ha rivoluzionato la tv.