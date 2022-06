Maria De Filippi, il lieto annuncio manda in delirio i fan di uomini e donne: "È incinta"

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia conoscono la trasmissione “Uomini & Donne” condotta da Maria De Filippi. Il noto dating show targato Mediaset ogni anno tiene incollati al teleschermo milioni di italiani, che seguono le vicende personali delle dame e dei tronisti che partecipano alla trasmissione. Molti di loro riescono a trovare l’amore della loro vita durante il corso della trasmissione, in quanto come si sa nel dating show si corteggiano a vicenda tronisti e dame.

In queste ultime settimane diversi protagonisti di “Uomini & Donne” hanno fatto parlare di sè, sia nel bene che nel male. In queste ore al dating show della De Filippi è arrivata una notizia che ha stupito e fatto felici i fan di uno dei concorrenti che hanno partecipato alla trasmissione. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato adesso, vediamo che cosa è successo ne dettaglio.

Notizie bellissima

Sono tantissimi i personaggi che nel corso degli anni hanno fatto capolino nello studio della Elios, lì dove appunto si girano le puntate della trasmissione “Uomini & Donne”. In questo periodo sta facendo impazzire i fan la notizia che una nota protagonista del dating show è finalmennte incinta.

Si tratta di Claudia Piumetto, ex corteggiatrice del calciatore Emanuele Morelli nel 2007. Da allora sono passati tanti anni, ma la Piumetto viene ricordata con molto piacere dai fan della trasmissione. Proprio in queste ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha fatto il lieto annuncio.

“Finalmente ora posso dirlo: la nostra vita si colora di rosa (seguito da un cuore) il colore più bello del mondo! Mamma e papà ti aspettano principessa” – così ha scritto sul suo profilo Instagram la Piumetto, che ha mandato letteralmente in delirio i fan. Da circa due anni Claudia ha trovato l’amore della sua vita dopo alcuni flirt con personaggi della trasmissione “U&D” come Diego Daddì, storia naufragata però una volta usciri dal programma.