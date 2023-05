Maria De Filippi, guadagni record: le cifre da capogiro della Fascino

Che sia la regina incontrastata della televisione è ormai un dato di fatto, ma Maria De Filippi non è solo un autentico fenomeno in fatto di conduzione e ideazione dei vari suoi programmi, riesce anche a trasformare in oro tutto quello che tocca – come il famoso Re Mida – e gli introiti della società Fascino del 2022 lo dimostrano chiaramente.

La Fascino – fondata nel 1982 da Maurizio Costanzo e controllata al 50% da Mediaset e dall’alto 50% proprio dalla De Filippi – ha registrato guadagni da record nella passata stagione televisiva che fa riferimento per l’appunto al 2022. A rendere pubblici i dati ci ha pensato ItaliaOggi.it che, secondo le stime effettuate, la società ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 75,3 milioni di euro, incrementando del 14,8% quelli dell’anno precedente. Gli utili sono pari a 11,8 milioni, rispetto a 6,4 milioni del 2021.

Maria De Filippi e i guadagni stellari della Fascino

Cifre davvero considerevoli che portano il patrimonio a 40 milioni di euro, incrementato non poco rispetto a quello di un anno fa che ammontava a 33,2 milioni. Su Italia Oggi è stata fatta anche una previsione che porterebbe altri milioni nelle tasche della De Filippi: “Se l’assemblea dei soci decidesse, come fatto negli scorsi anni, di distribuire tutti gli utili in dividendi, questo significherebbe 5,9 milioni di Euro per la nota conduttrice. Da sommare ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per l’esercizio 2020. Un totale di 11,6 milioni di euro di dividendi in tre anni, che ovviamente retribuiscono l’azionista De Filippi, poi premiata anche con altri compensi annuali milionari“.

Insomma, solo buone notizie per Queen Mary che oltre al lato economico, continua a ricevere continue conferme di affetto dal suo pubblico che la segue affezionato in ogni sua produzione. Inarrestabile il successo dei suoi storici format (da “Uomini e Donne” a “C’è Posta per Te“, fino ad arrivare a “Tu Si Que Vales”) la De Filippi quest’anno tornerà a tenere compagnia anche durante le torride serate estive, con il ritorno di “Temptation Island” il reality show che aveva avuto uno stop nella passata stagione televisiva.

Ultima chicca, la casa discografica 21 Co che risulterebbe al 40% di proprietà della De Filippi. Nata lo scorso anno, questa nuova società ha come scopo quello di favorire l’entrata nel mercato musicale dei ragazzi di “Amici” e determina una nuova e cospicua fonte di guadagno per l’inesauribile De Filippi. Chapeau!