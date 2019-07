Maria De Filippi, gli esordi in tv e le parole sul "Grande Fratello"

Maria De Filippi, conduttrice di “Uomini e Donne” e “Amici”, è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Oggi”, dove oltre a parlare del suo inizio in tv, ha raccontato la vita al fianco di Maurizio Costanzo, ma anche svelato alcune notizie sul reality show “Grande Fratello“.

Sono tanti i programmi che vedono al timone la De Filippi, da “C’è Posta per te” al Trono Classico e al Trono Over, ma anche produttrice attraverso la Fascino del dating show condotto da Filippo Bisciglia “Temptation Island“, sia nella versione Nip che Vip; format televisivi che se da un lato hanno registrato grandi dati in termini di share e ascolti, dall’altro hanno confermato la bravura e la professionalità della De Filippi, sempre attenta a capire le preferenze dei telespettatori.

Maria De Filippi parla degli esordi e del “Grande Fratello”

E’ evidente che la moglie di Maurizio Costanzo ha trovato la chiave giusta per raccontare i sentimenti in tv, ma anche sostenere e lanciare nel mondo dello spettacolo nuovi talenti. Nel corso della recente intervista al settimanale “Oggi”, la De Filippi ha ricordato dei momenti importanti della sua vita, come quello della prima puntata di “Amici“, terrorizzata dal fatto di aver proposto in tv un genere nuovo e mai visto prima.

Il successo televisivo non è arrivato per fortuna o grazie al caso, ma solo dopo anni di lunga gavetta, macerati dietro le quinte del celebre talk show “Maurizio Costanzo Show”. Tanta esperienza accumulata negli anni che l’ha portata a sviluppare una capacità importantissima nel suo lavoro, cioè quella di saper ascoltare e arrivare subito al centro delle cose.

Se da un lato la De Filippi si riconosce delle qualità, dall’altra ammette anche di avere dei limiti, in tal senso le sue parole: “so anche qual è il mio limite: non so fare le trasmissioni che prevedono una certa rigidità” – quindi ha precisato – “Io il Grande Fratello non lo potrei mai fare: dopo cinque minuti entrerei in casa“.

Secondo quanto affermato la De Filippi a “Oggi”, la tv è una lente di ingrandimento, quello che si è, prima o poi, viene amplificato e messo in evidenza, dunque è meglio essere se stessi.