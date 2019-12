Maria De Filippi è su Instagram con un account segreto

Maria De Filippi si è sempre dichiarata lontana dal mondo dei social network. In una vecchia intervista rilasciata online su “Witty Tv“, il portale multimediale fondato dalla società di produzione televisiva RTI Fascino PGT diretta proprio da “Queen Mary” ha rivelato che, trovandosi spesso sul piccolo schermo, sarebbe troppo avere e quindi controllare anche un profilo su Instagram.

Nonostante questo, Maria De Filippi in passato ha avuto alcuni problemi con un fake su Twitter. Nel 2016 l’account “@defilippi_m”, ancora attivo dove ad oggi conta più di 220 mila followers insieme a “Trash Italiano” sono stato accusati di aver attaccato per mesi la rivale Milly Carlucci. Proprio per questo motivo Maria fu convocata in tribunale per spiegare i suoi rapporti con i due account social.

La dichiarazione di Alfonso Signorini

Nell’ultima puntata di “CR4 – La Repubblica delle Donne” si è parlato di “Instagram e personaggi noti”. Alfonso Signorini, uno degli ospiti fissi della trasmissione condotta da Piero Chiambretti, rivela che in molti usano un nickname fasullo per non farsi vedere dagli altri, tra cui proprio Maria De Filippi.

Su questo argomento Alfonso Signorini dichiara: “Instagram è popolato anche dai cosiddetti insospettabili. Dal Presidente del Consiglio a Matteo Renzi che hanno sia profili ufficiali ma anche profili falsi con cui controllano tutto quanto. Sapere questi nomi ti fa un fico pazzesco… Ad esempio Maria De Filippi, che è una antisocial, ha un nickname dietro al quale…”.

Piero Chiambretti cerca in tutti i modi di far uscire il nickname di Maria De Filippi, ma Alfonso Signorini non svela ulteriori particolari, dichiarando comunque di conoscere personalmente questo profilo privato. A dar ragione su questo argomento ci pensa Valeria Marini, una degli ospiti di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, dove conferma che ci sono davvero molti vip ad usare un username falso per spiare gli altri personaggi noti.