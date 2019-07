Maria De Filippi contro l’abbandono degli animali: il messaggio che smuove le coscienze

Per l’infaticabile Maria De Filippi è giunto il momento di prendersi una pausa dal lavoro per godersi le meritate ferie estive. Così la moglie di Maurizio Costanzo, notoriamente amante del mare, ha deciso di rilassarsi sulle spiagge assolate dell’Argentario per ricaricarsi in vista della nuova stagione che inizierà a settembre.

Una cosa che i fan della De Filippi sanno bene, è il suo amore per gli animali, soprattutto per i cani e proprio questo affetto che prova per i suoi pelosetti, l’ha spinta a fare qualcosa di concreto per aiutare quelli meno fortunati. Infatti, come purtroppo tutti sappiamo, l’estate è la stagione in cui vengono abbandonati più animali. Proprio per questa ragione Maria De Filippi, insieme alla sua casa di produzione “Fascino“, ha deciso di lanciare un forte e chiaro messaggio per sensibilizzare le coscienze in merito a questi tristi avvenimenti.

Maria De Filippi contro l’abbandono degli animali lancia un hashtag

Così lancia l’hashtag “#noistiamobeneinsiemeancheinvacanza“, insieme ad alcune foto che la ritraggono con uno dei suoi tanti amici a quattro zampe. La De Filippi possiede svariate razze di cani e, a completare la sua allegra brigata di animaletti, troviamo anche 3 cavalli e il gatto del marito.



La sua casa di produzione Fascino, attraverso un comunicato, dichiara: “La conduttrice Tv sottolinea come l’includere un animale nella propria famiglia sia un gesto di responsabilità, oltre che di amore e affetto. Accade purtroppo però che ogni estate gli animali, specialmente cani e gatti, vengano abbandonati“, precisa la nota stampa.

Continua, poi, esortando tutti coloro che sono in possesso di animali di informarsi sulle strutture che possono ospitare anche i loro amici e scegliere queste mete per trascorrere vacanze serene tutti insieme. Maria De Filippi sa benissimo la risonanza che ha un suo messaggio e, per questo, ha deciso di scendere in campo per provare a smuovere qualche coscienza.