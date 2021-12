Maria De Filippi compie 60 anni: auguri a una delle regine della televisione italiana

Uno dei personaggi televisivi forse più amato nel panorama italiano compie 60 anni. 60 sono gli anni anagrafici, ma di anni davanti a una telecamera ne ha passati ben 30; parliamo di Maria De Filippi e della sua formidabile carriera in tv. Nata a Pavia, laureata in giurisprudenza ma ha trovato la sua vera formazione professionale in quel di Roma.

Nel lontano 1989 “Queen Mary” incontrò l’amore della sua vita, Maurizio Costanzo. All’epoca il noto giornalista era già all’apice del suo successo televisivo, tanto che inserì anche Maria nel mondo delle tv e della conduzione. Ad oggi la De Filippi si può definire una conduttrice, autrice e produttrice di enorme successo.

Maria De Filippi: ecco come festeggerà il suo compleanno

Una donna che, nonostante le critiche, va dritta per la sua strada; col tempo ha saputo creare un nuovo modo di fare tv, stravolgendo completamente le regole di conduzione. Quando si pensa a Maria non si può fare a meno di immaginarla seduta sul bordo dei gradini del suo noto show “Uomini e Donne”, intenta a dirigere con maestria il programma e con in bocca, immancabilmente, la sua caramella al limone.

Da “Uomini e Donne” ad “Amici“, passando per “C’è posta per te“, qualsiasi programma ideato e presentato da Queen Mary si trasforma in un successo senza pari. Maria ha da sempre avuto le idee molto chiare in fatto di conduzione, la sua parola d’ordine infatti è “semplicità“. Ecco cosa ha dichiarato qualche tempo fa in merito al successo dei suoi programmi: “Le facce della gente comune sono interessanti. Le mie trasmissioni di maggior successo sono quelle con persone sconosciute. Porto in tv storie che interessano a casa. La televisione non la fai per te, per sembrare bella e acculturata, la fai per tutti“.

Ma tornando al suo compleanno, come trascorrerà la De Filippi le sue 60 candeline? Ovviamente in compagnia del suo Costanzo, e come potevano mancare le sue amiche Sabrina Ferilli e Mara Venier. Tanti auguri dunque ha una delle donne più famosa e apprezzata di sempre.