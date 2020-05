Maria De Filippi circola in monopattino nei corridoi degli studi Elios

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Pietra miliare in casa Mediaset, Queen Mary nutre dell’affetto e della stima del pubblico, che la segue con grande entusiasmo, difatti le sue trasmissioni riscuotono, da svariati anni ormai, un grandissimo successo in termini di ascolti.

Siamo sempre stati abituati a vedere Maria molto composta, tranquilla, pacata e soprattutto molto professionale, se non per qualche rara eccezione e questa sembrerebbe essere proprio una di quelle. Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi e autrice dei suoi programmi, ha filmato la conduttrice in un momento che la ritrae come mai prima d’ora l’abbiamo vista.

Attraverso il proprio profilo Instagram, la Mennoia ha pubblicato un video che vede Queen Mary gironzolare tra i corridoi degli studi Mediaset, dove vengono trasmesse le sue trasmissioni, a bordo di un monopattino elettrico. Tra una riunione e l’altra, Maria ama spostarsi in monopattino tra le varie stanze degli studi Elios.

Si tratta di un lato inedito della conduttrice questo, che mostra le sue bizzarre abitudini. D’altronde la De Filippi non ama i social e per questo non ha alcun profilo personale, ed ecco che quando appare, per mano dei suoi collaboratori, il successo social è assicurato e il web è in visibilio. Il video postato dalla Mennoia, è stata accompagnato dalla seguente didascalia: “Strani incontri in corridoio… Maria che sfreccia“.

Inutile dirlo, il momento ha subito fatto il giro del web e il video è stato ricondiviso tantissime volte. Gli utenti sono esplosi e hanno molto apprezzato l’abitudine della loro conduttrice preferita. Innumerevoli sono stati i commenti positivi ad indirizzo della De Filippi, commenti del tipo: “Maria è unica“.

Non sono stati però i soli utenti a commentare, ma anche personaggi appartenuti al mondo di “Uomini e Donne“, come l’ex tronista Teresa Langella, che ha scritto: “Adoro. Che bella che è“, oppure la dama del trono over, Pamela Barretta: “Grande donna“. Insomma Queen Mary è sempre molto amata, non solo dalla gente comune ma anche dagli innumerevoli personaggi che prendono parte alle sue trasmissioni.