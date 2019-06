Maria De Filippi beccata con una borsa di Givenchy e criticata dai telespettatori

Maria De Filippi può godersi il periodo di relax dopo un’annata televisiva che l’ha vista fare i conti con molti impegni, tra cui il talent show “Amici”, rivelatosi un successo in termini di ascolti. La conduttrice è finita al centro del gossip ed è stata beccata dal settimanale “Chi” mentre si concedeva una passeggiata e un po’ di shopping in giro per la capitale.

La moglie di Maurizio Costanzo ha fatto il giro dei negozi e la foto è divenuta subito motivo di discussione riguardo al look della presentatrice. Maria De Filippi aveva con sé un accessorio costoso che non è sfuggito all’occhio delle persone, in quanto era una borsa di Givenchy del costo di 1230 euro.

Le critiche ricevute da milioni di telespettatori

Non è la prima volta che la De Filippi viene criticata per via dei vestiti indossati, come è avvenuto in passato in una delle puntate di un famoso programma di canale 5. Si tratta di “Uomini e donne” quando, in una delle puntate del trono over, il suo abbigliamento non è sfuggito all’occhio dei milioni di telespettatori italiani.

In questa stagione ci sono stati continui litigi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che hanno regalato momenti di comicità al pubblico. Maria De Filippi è stata impegnata a dividere le due donne e in tale occasione non è sfuggito al pubblico che la conduttrice ha indossato un maglioncino bianco e dei jeans chiari.

I fan della famosa trasmissione si sono resi conto che la De Filippi indossava un pullover in cachemire di Dior di un costo pari a 1180 euro. Sul web non sono mancati i commenti negativi nei confronti della regina della televisione a causa dell’elevato costo dell’indumento. Si tratta di una delle prime volte che la De Filippi finisce nel mirino delle critiche, ma è una problematica alla quale prima o poi vanno incontro tutti i personaggi famosi.