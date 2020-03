Maria De Filippi a Sanremo 2021, l’incontro segreto con i vertici Rai

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana e non a caso viene soprannominata “queen Mary“. Quando Maria appare in video il risultato è assicurato e le sue trasmissioni hanno fatto la storia, da “Uomini e Donne” a “C’è posta per te“, fino ad “Amici“, sono circa 20 anni che vanno in onda e soprattutto che vincono e convincono il pubblico, lo stesso pubblico che stima e segue la De Filippi.

Queen Mary è presenza imprescindibile in casa Mediaset, ma qualche apparizione in Rai non la risparmia. Soprattutto nel 2017 ha condotto il “Festival di Sanremo” in coppia con l’amico fraterno Carlo Conti e quest’anno è intervenuta telefonicamente, dando vita ad un siparietto molto divertente insieme a Fiorello. Questo aneddoto, sommato ad alcune dichiarazioni della conduttrice, la quale si è detta pronta a presentare nuovamente Sanremo in coppia con l’amica e collega Sabrina Ferilli, hanno fatto si che il gossip venisse alimentato.

E così si è iniziato a vociferare il nome di queen Mary per Sanremo 2021. Secondo “La Repubblica“, Maria sarebbe stata avvistata a viale Mazzini pronta per discutere la faccenda con i vertici Rai. Sicuramente la candidatura della De Filippi ha fatto storcere il naso in positivo alla Rai, la quale non si lascerebbe scappare questa grandissima occasione per niente al mondo.

E con ogni probabilità, l’unica condizione posta dalla conduttrice (ovvero la presenza della Ferilli), non solo è ampiamente accettabile, ma stuzzica anche gli addetti ai lavori, i quali starebbero seriamente pensando ad una conduzione della settantunesima edizione del “Festival di Sanremo” tutta al femminile, capitanata dalla coppia De Filippi- Ferilli.

Insomma ciò che è certo è che Maria è stata avvistata a viale Mazzini e con ogni probabilità avrà discusso con i vertici Rai la possibilità di condurre nuovamente Sanremo. Sicuramente manca un anno all’incirca, alla messa in onda di Sanremo 2021 e fino ad allora ci sarà tempo e modo per lavorare ad un progetto che, se dovesse concretizzarsi, sarebbe gradito da molte persone.