Maria De Filippi, a ruota libera sulla nuora e il figlio Gabriele: “Mi ha insegnato a essere madre”

Maria De Filippi ha voluto raccontarsi con la massima sincerità e libertà sulle pagine del settimanale “Oggi” in un’intervista a cuore aperto sul suo rapporto con il figlio Gabriele, adottato anni fa insieme al marito Maurizio Costanzo quando aveva 10 anni. Dopo il periodo difficile per l’emergenza Covid-19, durante il quale è sempre stata presente per il suo pubblico per quanto fosse possibile, ora si sta godendo la sua solita pausa estiva che la preparerà per il grande ritorno a settembre.

Suo figlio Gabriele attualmente convive con la sua fidanzata Francesca Quattrini e questa loro storia d’amore ha la benedizione della De Filippi che si dichiara molto soddisfatta del rapporto che ha con la futura nuora: “Convive con una ragazza molto carina, e passava il tempo in casa o al lavoro. Non mi sono preoccupata più di tanto, lui viene a cena da noi tre volte a settimana, lo vedevo e mi tranquillizzavo”.

Maria De Filippi parla del rapporto con il figlio Gabriele Costanzo

Insomma, niente gelosie da mamma chioccia, anzi afferma che il distaccamento con il figlio è avvenuto in maniera graduale e serena, soprattutto perché la De Filippi notava quanto Gabriele fosse felice e disteso e questo tranquillizzava anche lei: “Quando mi ha presentato la sua ragazza, l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona. Mi piace”.

Ammette che in passato abbia un po’ esagerato standogli troppo addosso per evitare di fargli commettere degli errori. Poi un giorno Gabriele le chiese di non anticipargli più quello che sarebbe potuto accadere, aveva bisogno della sua libertà, anche quella di sbagliare: “Voleva essere libero, e ho capito che aveva ragione. Ho mollato”, un rapporto che ha affrontato momenti difficili, in cui la De Filippi si è scontrata anche duramente con il figlio, offendendosi molto per le sue reazioni che viveva come “profonde ingiustizie e mi stupivo di certe sue reazioni”, dichiara lei stessa.

Infine, ammette che Gabriele ha saputo farle superare i suoi limiti, insegnandole ad essere madre, un ruolo difficile che troppo spesso si pensa sia scontato, ma dietro ha bisogno di un lavoro costante e impegnativo. Lo sa bene anche la De Filippi che infatti ha dichiarato: “Mi ha insegnato a essere madre. Io, crescendolo, ho sempre avuto ben presente quello che avrei voluto avesse fatto mia madre con me“.