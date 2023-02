Mare Fuori: Giulia Salemi incontra il cast in aereo: "Se la tirano manco salvassero vite umane"

Ascolta questo articolo

Mare Fuori è la nuova serie TV ambientata a Napoli che ha diviso in due la critica, ma che al contempo ha raggiunto il top della classifica delle serie TV più viste su Netflix e su altre piattaforme. Tra i detrattori troviamo anche Giulia Salemi, influencer e voce web del Grande Fratello VIP.

Gli attori di Mare Fuori sono stati ospiti anche a Sanremo una settimana fa e sul palco hanno cantato la sigla per presentare la terza stagione della Serie TV. Giulia Salemi, proprio in questa occasione, però, si è resa conto che non gli piaceva il cast perché “Se la tirano troppo”.

Giulia Salemi si scaglia contro gli attori di Mare Fuori

Intervistata a R101, Giulia Salemi ha spiegato questo aneddoto particolarmente curioso: “A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine“.

Nel cast Mare Fuori troviamo principalmente attori giovanissimi. Sul palco di Sanremo la settimana scorsa dal cast della Serie TV sono saliti A salire sul palco dell’Ariston sono stati Nicolas Maupas, Valentina Romani, Giacomo Giorgio, Matteo Paolillo, Massimiliano Caiazzo, Artem, Carolina Crescentini, Serena de Ferrari, Desirée Popper, Domenico Cuomo, Gianni Cardiotrap e Kyshan Wilson.

D’altronde anche le critiche sulle due stagioni non mancano. Alla provocazione di Salemi, troviamo la risposta di Giacomo Giorgio che ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo: “Cosa non si fa per un po’ di hype“. La storia è stata rimossa dopo poco, ma ormai i suoi followers avevano già visto ed effettuato gli screen diventati virali sul web poco dopo. Non a caso, infatti, si pensa ad un possibile passato romantico fra Giulia Salemo e Giacomo Giorgio, visto che alcuni hanno diffuso in rete una foto che mostra i due mentre si scambiano un bacio sulla guancia.