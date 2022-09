Mare Fuori, flirt in corso tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo? Gli indizi

Ascolta questo articolo

Lui è uno degli attori più amati della celebre serie Rai Mare fuori, mentre lei è una delle ballerine professioniste più apprezzate del talent show Amici. Stiamo parlando di Massimiliano Caiazzo – che nelle serie interpreta Carmine – e di Elena D’Amario, che ormai da diversi anni è una presenza fissa nello show condotto da Maria De Filippi e secondo i fan i due sarebbero più che amici.

Nonostante non ci siano foto che li ritraggono insieme, gli indizi che testimonierebbero una loro vicinanza si moltiplicano sui social. Ormai da diverse settimane infatti Elena e Massimiliano non fanno altro che postare nelle loro Instagram Stories immagini di luoghi molto simili e contenuti pressoché uguali.

A portare l’attenzione sui due è stato il noto portale di gossip Whoopsee, che ha mostrato come la D’Amario e Caiazzo abbiano pubblicato nelle loro stories la stessa canzone, ovvero il brano Poetry: how does it feel, di Akua Nari. I due avrebbero postato lo stesso brano nello stesso momento e non si tratterebbe nemmeno della prima volta. Negli scrosi giorni, i due avevano postato il brano di Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato.

Ma non è tutto: sia Massimiliano che Elena hanno pubblicato alcune immagini con l’ìemoji di un drago e per molti non si tratterebbe di una coincidenza, dal momento che non si tratta di un simbolo molto utilizzato.

Infine, in due hanno pubblicato alcune immagini di una piscina, che secondo i più attenti sarebbe la stessa.

Se a tutto ciò si aggiunge lo scambio di like sempre più frequente tra l’attore e la ballerina le possibilità che tra i due ci sia veramente qualcosa in più di una semplice amicizia si fanno sempre più concrete. Per scoprire se sarà davvero così e se Elena e Massimiliano sono una nuova coppia non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.