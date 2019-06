Marco Verratti lascia moglie e figli per una modella conosciuta sei mesi fa

Jessica Aidi, professione cameriera e, nel tempo libero, modella: questo l’identikit della donna che ha fatto letteralmente perdere la testa a Marco Verratti, a tal punto che il centrocampista del Paris Saint Germain ha deciso di lasciare, dopo ben 10 anni, la moglie, Laura Zazzara e i due figli Tommaso e Andrea (quest’ultimo di appena 18 mesi).

Una decisione presa d’istinto, a quanto pare, dato che il calciatore pare che abbia incontrato la sua nuova fiamma solo sei mesi fa, nel ristorante in cui lei lavora come cameriera a Parigi. La conferma arriva attraverso un servizio di “Chi”, il primo a rivelare il nome della donna che ha stregato Verratti.

Sul settimanale di gossip sono state, infatti, pubblicate foto alquanto esplicite della neo coppia mentre si scambiava inequivocabili effusioni su un lettino sulla spiaggia delle Baleari, località dove il calciatore della nazionale italiana era solito trascorrere le vacanze estive con la famiglia. A guardare le foto di Jessica Aidi non è affatto difficile capire cos’è che ha conquistato Marco Verratti: la donna, infatti, può vantare un fisico mozzafiato e curve da urlo, qualità che le hanno permesso di iniziare a muovere i primi passi come modella.

La Aidi, infatti, ha già posato per alcune campagne pubblicitarie e per la nota rivista statunitense “Sports Illustrated“, per la quale spera di poter posare ancora l’anno prossimo (ma per farlo ha bisogno di ricevere tantissimi voti sul sito di Sports Illustrated, ed è per questo che la riccia francese ha chiesto su Instagram ai suoi followers di votare per lei).

Verratti, però, non è nuovo a questo genere di scoop: lo scorso ottobre, infatti, il calciatore era stato beccato, sempre dalla rivista di Alfonso Signorini, in atteggiamenti molto intimi con una ragazza mora durante una serata di eccessi, conclusasi anche con l’arresto del calciatore per guida in stato di ebrezza.