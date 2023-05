Marco Predolin lascia la televisione: "Disapprovo la tv di oggi"

L’esperienza di Marco Predolin durante la diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, è stata tutt’altro che positiva. Il conduttore radiofonico nei pochi giorni vissuti in Honduras ha dapprima litigato con alcuni naufraghi per poi essere costretto a ritirarsi dal reality show a causa di alcuni esami del sangue usciti sballati.

Dopo questa decisione forzata, Predolin su Instagram ha mostrato tutto il suo dispiacere: “Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata”.

Il ritiro di Marco Predolin

In una recente intervista al settimanale “Novella 2000“, diretto da Roberto Alessi, il conduttore Marco Predolin ha annunciato ufficialmente di volersi ritirare dalla televisione. Infatti ammette di non ritrovarsi più nella televisione di oggi che, secondo il suo parere, è composta solamente da volgarità e litigi gratuiti.

Il conduttore ha infatti dichiarato:“L’Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva. La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi” ha affermato Predolin per poi lanciare una frecciatina al mondo dello spettacolo: “Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto”.

Si dichiara poi convinto che, se avesse partecipato in passato a “L’isola dei famosi”, avrebbe trovato ulteriori motivazioni per proseguire in questa avventura: “Ho 72 anni, per godermi appieno l’Isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa quando avevo energie, entusiasmo e aspettative diversi. Oggi mi sento realizzato nella professione di ristoratore e a distinguermi non è la voglia di apparire a ogni costo”.

Inoltre lancia anche, come riportato testualmente dal sito “Today“, alcune critiche ai naufraghi. Si dichiara molto deluso dalla nomination ricevuta da parte di Corinne Cléry, poiché non si sarebbe mai aspettato un gesto del genere da una persona che conosce da oltre 30 anni, e dal desiderio forzato di Helena Prestes nel farsi vedere a ogni costo.

Spezza invece una lancia a favore di Alessandro Cecchi Paone, in cui sottolinea la sua professionalità, anche se non crede che abbia fatto bene nel parlare del suo amore con Simone Antolini: “Dissento dalla spettacolarizzazione di questo amore e leggo enfasi nelle loro effusioni, come se debbano a ogni costo dimostrare qualcosa. Il mondo è pieno di coppie omo ed eterosessuali, non c’è bisogno di porre sottolineature“.