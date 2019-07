Marco Maddaloni sposa Romina Giamminelli: è ufficiale

Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione del reality show di canale 5 “L’isola dei famosi“, è tornato a far parlare di sé per una notizia che ha annunciato tramite le pagine del settimanale di gossip “Chi”, a cui ha rivelato che molto presto sposerà la sua amata compagna Romina Giammitelli, che proprio nelle scorse settimane si era sfogata per questo motivo.

In molti ricorderanno che Marco aveva fatto la proposta di matrimonio a Romina proprio negli studi de “L’isola dei famosi”, regalando così ai telespettatori un momento di autentica emozione. Dopo mesi da quella pubblica promessa ora arriva quindi la notizia che le nozze tra lo sportivo e la sua compagna diveranno presto una realtà.

Marco e Romina sposi in settembre

Negli ultimi mesi Romina, stanca di aspettare, si è sfogata sulle pagine di “DiPiù”, scrivendo una lettera aperta al suo Marco, nella quale ha espresso tutta la sua preoccupazione per una promessa fatta ma mai mantenuta, sostenendo di avere l’impressione che il matrimonio sia un sogno lontano e sfocato. “Improvvisamente, è sfumato tutto, hai smesso di parlarne. Parole, Marco, soltanto parole. Io sono una donna molto religiosa e molto attaccata alle tradizioni“.

Parole che con tutta evidenza hanno fatto vibrare le corde dell’anima di Marco, che finalmente si è deciso a portare all’altare la bella Romina. Nel corso della recente intervista del judoka Marco Maddaloni alla celebre rivista di gossip “Chi”, diretta da Alfonso Signorini, lo sportivo ha ammesso: “Lì ho capito che la cosa stava prendendo una piega sbagliata. Così ho iniziato a vedere location e quant’altro. Ora posso dire con certezza che queste nozze si faranno a settembre, tra Napoli e dintorni“.

Il racconto di Marco non finisce qui, infatti l’ex vincitore del reality di casa Mediaset ha ammesso che per loro questo matrimonio ha un significato molto importante, cioè quello della rivincita. I due, infatti, si erano sposati in comune 3 anni fa, poiché non avevano abbastanza soldi per far fronte a tutte le spese che un matrimonio canonico comporta, ma ora la loro situazione economica è evidentemente cambiata.