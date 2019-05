Marco Maddaloni, nozze sfumate con la compagna Romina dopo la proposta in tv

Marco Maddaloni aveva lasciato tutti senza parole inginocchiandosi davanti alla sua bella Romina e chiedendo la sua mano con un anello creato da lui in Honduras durante l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi”. La ragazza, emozionata e tra le lacrime, aveva risposto di si e immediatamente dopo il televoto aveva premiato lo sportivo facendolo vincere il reality.

Una bellissima dichiarazione d’amore che però non ha portato nessun risultato visto che ad oggi, il matrimonio non c’è ancora stato. La cerimonia infatti, si sarebbe dovuta tenere immediatamente dopo la fine de L’Isola dei Famosi, ma è proprio Romina la prima a lamentarsi con una lunga lettera al settimanale DiPiù.

“Improvvisamente, è sfumato tutto, hai smesso di parlarne. Sei preso da mille impegni che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all’altare del nostro legame. Parole, Marco, soltanto parole. Io sono una donna molto religiosa e molto attaccata alle tradizioni” ha infatti chiosato la ragazza sottolineando quanto, a suo avviso, il suo compagno sia molto cambiato dopo la fine del reality.

Marco infatti si sarebbe dedicato ad altri progetti deludendo non solo Romina ma anche i suoi genitori che si aspettavano di vederla presto con l’abito bianco. “Non so che cosa rispondere a mia mamma. Sono imbarazzata, irritata. Marco ci hai ripensato? C’è qualche problema tra noi? Ma adesso, Marco, adesso che problema c’è? I troppi impegni? No, non ci sto. Guarda che io ci sto male. Immaginavo settimane molto diverse, sai?” ha chiosato ancora la Giamminelli.

Giustamente Romina ad oggi sembra aver paura che il matrimonio in chiesa tanto sognato non interessi invece più a Marco che, uomo concreto, ha sempre tenuto fede alla parola data. Ora è molto cambiato tanto che Romina confessa di non riconoscerlo più. Solamente poche settimane fa, la ragazza era al settimo cielo all’idea di sposarsi mentre ora la parola matrimonio è difficile addirittura da pronunciare.