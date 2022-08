Marco Liorni, vi siete mai chiesti in cosa è laureato? La risposta vi lascerà a bocca aperta

Ascolta questo articolo

Chi segue la tv, e soprattutto Rai 1, conosce sicuramente il conduttore Marco Liorni. Si tratta di una delle personalità più famose del panorama televisivo italiano. Nel corso di questi ultimi anni, Liorni si è fatto apprezzare dal pubblico anche perchè conduce programmi di assoluto successo, come ad esempio Reazione a Catena, il game show della fascia pre-serale che lega al teleschermo miloni di telespettatori ogni sera. La carriera del bravo Marco comincia però nel lontano 1995.

Dopo gli inizi nell’emittente romana GBR, il conduttore approdò a Mediaset, dove fu scelto come inviato di Verissimo. All’attivo nella sua pluriennale carriera, il conduttore originario di Roma ha la conduzione di tantissime trasmissioni, come ad esempio il Grande Fratello su Canale 5 e La vita in diretta su Rai 1. Ma forse non sapete in che cosa è laureato Marco Liorni, andiamo a scoprirlo insieme.

La laurea di Marco Liorni

Quasi ogni presentatore tv al giorno d’oggi è laureato. C’è ad esempio chi sceglie la laurea in giornalismo, o invece una facoltà scientifica. Solitamente chi conduce le trasmissioni tv è iscritto all’albo dei giornalisti della propria regione. Come detto Marco Liorni ha una laurea del tutto particolare.

Il conduttore dal 2014 è sposato con Giovanna Astolfi e dalla loro storia sono nate due figlie, Emma e Viola. In precedenza Marco era stato nuovamente sposato con un’altra donna dalla quale ha avuto un figlio di nome Nicola. Da sempre Liorni è stato affascinato dalle scienze umanistiche, come storia e letteratura.

Per questo dopo il diploma decise di iscriversi alla facoltà universitaria di Scienze Umanistiche, dove si è laureato con un ottimo risultato. Tra l’altro la scelta di laurearsi in Scienze Umanistiche va a braccetto con il personaggio, in quanto come si può notare Liorni possiede ottime capacità di dizione e di parola, tipico appunto di chi è laureato in tale materia.