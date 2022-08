Marco Columbro, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Marco Columbro è un volto noto della tv italiana, protagonista di programmi televisivi e serie tv di successo soprattutto negli anni 90′. Molti lo ricorderanno come presentatore delle prime edizioni di ‘Paperissima‘, condotto insieme a Lorella Cuccarini, e per i suoi ruoli da protagonista in celebri serie tv di quegli anni, quale per esempio ‘Caro maestro?’.

A partire dagli anni 2000′, Marco Columbro è improvvisamente scomparso dalla tv, prendendo parte solo a qualche sporadica ospitata in alcuni programmi. In molti si chiedono che fine abbia fatto e, soprattutto, i motivi che lo hanno portato ad allontanarsi dai riflettori televisivi: ecco la risposta.

Il tragico annuncio

A pregiudicare per sempre la carriera del noto attore è stato un dramma personale che lo ha minato profondamente. Dopo un successo inarrestabile in quegli anni, che lo ha portato a vincere ben 13 telegatti, la sua vita è cambiata da quando ha subito un terribile malore, un brutto male che lo ha segnato nel profondo anche professionalmente.

Marco Columbro ha subito un ictus lo ha mandato in coma per quasi un mese, e da lì riprendere in mano la propria vita non è stato facile: “Sono stato in coma 25 giorni, ricordo che sono svenuto in albergo, mi sono svegliato dopo un mese in sedia a rotelle in un centro di riabilitazione. Uscire dal coma è stata una rinascita, devi riapprendere le cose che sembravano acquisite”.

Dopo un lungo periodo di riabilitazione e spinto da una grande forza d’animo, Columbro è riuscito pian piano a risollevarsi, ma per il cinico mondo della tv era stato ormai giudicato impietosamente finito: “Dopo la malattia per la televisione sono morto. Mi sono dedicato al teatro, della mia azienda di biologico e del mio resort in Toscana”. Anche se il noto presentatore ha cambiato vita sono tanti i fan affezionati che lo ricordano ancora con grande affetto e che sperano, un giorno, di poterlo rivedere in tv.