Marco Carta smentisce Alfonso Signorini: ribadisce di essere stato contattato per il GF Vip e mostra le prove

Negli ultimi giorni Marco Carta, sul suo profilo Instagram, ha rivelato di essere stato contattato per far parte della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia il cantante ammette di aver rifiutato questa proposta.

Il direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini, nell’ultima puntata di “CR4 – La Repubblica delle donne” condotto da Piero Chiambretti, smentisce queste dichiarazioni rilasciate da Marco Carta. Infatti rivela di non aver mai contattato l’ex vincitore del “Festival di Sanremo” per far parte del “Grande Fratello Vip”: “Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta di entrare nella casa del “GF Vip” quest’anno, ma veramente noi non glielo abbiamo mai chiesto”.

La risposta di Marco Carta

Proprio su queste dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini, nella giornata di ieri Marco Carta interviene per smentire le parole del conduttore e pubblica sulle sue storie di Instagram uno screenshot di un messaggio ricevuto da una certa Annalisa che, come si intuisce dal testo, lavora nello staff del “Grande Fratello Vip“.

Il messaggio di Annalisa recita in questo modo: “Buonasera Marco sono Annalisa di Grande Fratello Vip. Ti stavo cercando perché volevo proporti un incontro con i nostri autori. Attendo una tua risposta”. Marco Carta spiega poi perché ha deciso di pubblicare questo screen privato, censurando ovviamente il numero: “Giusto perché ad una certa bisogna mettere i puntini sulle i. Dire che mi hanno chiesto di partecipare al GF non fa di me una persona migliore, quindi perché dirlo? Comunque a voi la prova. Buona fortuna”.

Ovviamente questa prova non scagiona del tutto Alfonso Signorini, poiché questo invito potrebbe essere avvenuto proprio all’insaputa del conduttore. Infatti non sarebbe una novità se lo staff attorno al reality show contatti alcuni personaggi famosi per cercare di organizzare un provino prima di scegliere i nomi adatti.