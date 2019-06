Marco Carta scoppia in lacrime al telefono con Barbara D’Urso

Lacrime sì, ma non di gioia. Una telefonata inattesa avrebbe colto alla sprovvista la conduttrice di Canale 5 Barbara D’Urso. Stando a quanto ha riferito la regina di Mediaset nel corso dell’ultima puntata del suo talk pomeridiano “Pomeriggio Cinque”, il 34enne cagliaritano avrebbe contattato la presentatrice il giorno del suo arresto.

Una sorpresa telefonica arrivata lo scorso venerdì 31 maggio, immediatamente dopo esser stato arrestato dalle forze dell’ordine. Colto in flagranza di reato nel punto vendita di Milano de “La Rinascente”, Marco Carta avrebbe commesso un furto con la presunta complicità della sua amica 53enne Fabiana Muscas.

L’arresto di Marco Carta è stato a tutti gli effetti un fulmine a ciel sereno. Sul cantante, infatti, ci sarebbero luci e ombre legate al suo arresto. Numerosi telegiornali e giornalisti si stanno accanendo sul suo caso a suon di servizi televisivi e titoloni di giornale, facendo sprofondare la reputazione del 34enne, al punto tale da farlo crollare emotivamente al telefono.

Marco Carta si è emozionato, sciogliendosi in lacrime, quando ha interloquito con la conduttrice Barbara D’Urso. La 62enne napoletana ha riferito così nel corso di Pomeriggio Cinque: “L’altro giorno appena è uscita la notizia io d’istinto ho scritto subito un messaggio a Marco per chiedergli cosa fosse successo. Dopo un minuto lui mi ha chiamata, stava piangendo e mi ha detto ‘Guarda Barbara sono rientrato in casa in questo secondo. Mi è successa questa cosa davvero assurda, io ti giuro che non c’entro niente’ “.

La presentatrice ha dichiarato di aver cercato di tranquillizzare l’artista, rassicurandolo sul fatto che nei prossimi giorni avrebbero avuto l’occasione di approfondire l’argomento. Barbara D’Urso, inoltre, ha menzionato la clamorosa testimonianza che starebbe incastrando il cantante: “È uscita questa testimonianza dell’addetto alla sicurezza. Io, per come ho sentito Marco l’altro giorno, credo che lui non c’entri nulla. Poi ovviamente nei prossimi giorni cercheremo di capire gli sviluppi di questa storia che per me ha dell’incredibile”.