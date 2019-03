Marco Carta, le parole per il papà mai conosciuto e l’appello: "Vorrei sapere dove ti trovi"

Marco Carta, il celebre cantante ed ex vincitore del talent musicale di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Amici”, è tornato a far parlare di sé non tanto per la sua recente intervista da Caterina Balivo a “Vieni da Me”, quanto per alcune toccanti parole pubblicate sui suoi profili social il 19 marzo scorso, in occasione della Festa del papà.

Sono tanti i personaggi dello showbiz e del mondo della musica – ma anche normali utenti social – ad aver rivolto un pensiero al proprio papà, condividendo foto ricordo o scrivendo degli auguri speciali. Tra i tanti post augurali anche quelli dell’ex vincitore del Festival di Sanremo, Marco Carta, che ha dedicato delle parole molto belle ed emozionanti a colui che gli ha donato la vita.

La dedica di Marco al papà mai conosciuto

Il cantante sardo è cresciuto solo con la mamma – purtroppo prematuramente scomparsa quando Marco era ancora piccolo – dunque abbandonato dal padre, che non si è mai preso le sue responsabilità genitoriali riconoscendo il piccolo. Nonostante l’amarezza per tutto ciò, Marco sembra essere andato avanti e in occasione della festa del papà ha voluto fare una dedica al suo genitore biologico.

“Non ti ricordo e non so immaginare di ritrovarti fermo sulle scale” – scrive Carta, che prosegue il suo post con – “Vorrei sapere dove ti trovi, ma ovunque tu sia spero ti arrivi il mio pensiero. Auguri“. Parole scritte a corredo di una dolce immagine di Marco piccolissimo in braccio al suo papà.

Chissà se le parole scritte dal cantante sardo siano arrivate al diretto interessato, certo è che sono arrivate a far vibrare le corde dell’anima dei suoi fan, che numerosi hanno invaso il suo profilo social, lasciando commenti di auguri e sostegno al cantante, che ancora una volta ha dato prova di grande sensibilità ed emozione.