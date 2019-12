Marco Carta emoziona con la dedica d’amore per il compagno: "Scelgo te mille volte"

Marco Carta, archiviata la brutta vicenda circa le accuse di furto di sei magliette presso La Rinascente di Milano, è tornato a sorridere e nelle ultime ore ha sorpreso tutti i suoi fan, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme al fidanzato Sirio Campedelli, Uno scatto che ha un significato molto importante, visto che è la prima volta che Marco pubblica una foto insieme al suo compagno.

Nonostante il loro sia ormai un legame che dura da parecchio tempo, Marco, conoscendo bene il mondo dello spettacolo e del gossip, ha sempre preferito mantener segreta – o quanto più possibile – e al riparo dai riflettore la relazione con Sirio. Evidentemente le cose sembrano essere cambiate e ora il cantante vuol condividere con i fan anche questa felicità.

Prima foto social con il compagno

Sta facendo un gran rumore l’ultimo scatto pubblicato dal celebre cantante sardo sul suo profilo Instagram, dove lo si vede per le vie di Roma – rallegrate dalle decorazioni natalizie – con il suo compagno. A commento dello scatto queste parole: “In mezzo a tanti Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte. Una foto di te e di me“.

Una dichiarazione bellissima quella di Marco a Sirio che neanche a dirlo ha entusiasmato i fan dell’ex vincitore del Festival di Sanremo, nonché di una passata edizione del talent show di Maria De Filippi “Amici”. Sono numerosissimi i commenti a favore di questa scelta e i like e cuoricini che si registrano sull’ultimo post del cantante.

Sembra quindi che per Marco Carta la vicenda che lo ha visto coinvolto lo scorso giugno a Milano sia solo un brutto ricordo, essendo stato prosciolto dalle accuse, quindi decretata la sua completa assoluzione. In quel periodo molto brutto Marco ha sempre potuto contare sull’amore ed il sostegno di Sirio, che non lo ha mai abbandonato.