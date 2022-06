Marco Carta, bomba gossip: la sua nuova fiamma è proprio Lui

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il cantante Marco Carta, vincitore di Amici e del Festival di Sanremo. Carta ha stupito tutti per la sua bravura ed è entrato immediatamente nel cuore di tutti gli italiani. Le sue canzoni sono cantate da migliaia di persone e per diverso tempo Marco è stato l’idolo dei teenager. Carta ha comiciato la sua attività musicale nel 2008 e la vittoria al talent show di Maria De Filippi lo ha consacrato e vinse il Festival di Sanremo 2009 con la canzone “Forza mia”.

“Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti. Ne approfitto per dirvi che, anche se dopo 7 anni anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi), ci sarà sempre del bene nel mio cuore” – con questo messaggio nelle scorse ore Marco Carta ha annunciato la separazione dal suo compagno Sirio Campedelli. Il messaggio è arrivato con un post social con cui Carta presentava il suo nuovo singolo. Il cantante però avrebbe una nuova fiamma, vediamo di chi si tratta. Fan in visibiglio.

Nuovo fidanzato

Secondo quanto riferiscono i media in queste ore, i soliti bene informati sulle vicende dei vip affermano che nella vita di Marco Carta ci sarebbe un altro uomo ormai da diversi mesi. Tra l’altro la separazione da Sirio ha colpito molto gli italiani, che si sarebbero aspettati un matrimonio tra i due a stretto giro.

Carta aveva anche confessato la volontà di avere un figlio con Sirio, e non si sa se proprio tale circostanza sia stata alla base della separazione. Ma veniamo al nuovo fidanzato di Carta. Ciò che farebbe presagire la presenza di un’altra persona nella vita dell’artista vincitore di Sanremo è un mazzo di fiori ricevuto dal cantante il 21 maggio scorso.

Sembra che Carta e il fidanzato si siano concessi una fuga romantica a Portofino, ma nella foto scattata assieme, la dolce metà non compare assolutamente per intero, ma compaiono solo i suoi piedi. Il sito Biccy conoscerebbe l’identità del nuovo fidanzato di Marco Carta, ma per il momento preferisce evitare di fare il nome “solo perché non so se è apertamente gay e vorrei evitare di fargli outing” – così si spiega su Biccy.