Marco Carta arrabbiato smentisce l’outing dei colleghi non dichiarati: "Basta dire ba**e!"

Solamente qualche giorno fa sembrava che Marco Carta avesse deciso di puntare il dito contro i colleghi che non hanno mai fatto coming out per paura di alcune ripercussioni. Oggi invece il cantante sardo, arrabbiatissimo, ha voluto smentire la notizia scagliandosi contri tutti quei siti che si divertono a raccontare fake news solamente per fare notizia.

Dopo aver rivelato di essere fidanzato con un ragazzo durante una sua ospitata a Domenica Live e davanti a una Barbara D’Urso visibilmente emozionata per la notizia, Marco Carta ha rilasciato diverse interviste anche per parlare del suo nuovo album “Una Foto di Me e di Te” dedicato completamente al padre scomparso anni fa.

Da parte sua però non ha mai fatto i nomi dei cantanti che come lui stanno vivendo una storia d’amore ma non hanno, per il momento, dichiarato pubblicamente la loro omosessualità. Stanco delle continue bugie e polemiche, il cantante vincitore di Amici ha riportato una fake news condividendo altresì un post nelle sue Instagram Stories “Perchè dire ba**e?” nominando il sito in questione corredato con l’hashtag #grandeaffidabilità.

Nelle ultime ore sono stati tantissimi i commenti negativi contro Marco soprattutto da chi non ha pensato bene di verificare la veridicità della fonte. Ecco dunque che tantissimi utenti hanno preso la palla al balzo per criticare negativamente il cantante con dei commenti a dir poco pesanti e, sicuramente, ingiusti.

“Ora che ha dichiarato di essere gay si permette si spu***nare gli altri” ha scritto infatti un follower arrabbiato per il comportamento del cantante sardo. Marco in vista del Natale è volato dalla sua famiglia in Sardegna mentre i tantissimi fan, in queste ore, si sono chiesti se lo stesso abbia o meno trascorso le feste con il fidanzato. Intanto di sicuro Marco Carta sarà ospite a Guess My Age condotto Enrico Papi nella puntata di martedì 1°gennaio 2019 su Tv8.