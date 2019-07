Marco Bocci e Laura Chiatti, dolci dediche social per l’anniversario di matrimonio

La storia d’amore tra Marco Bocci e Laura Chiatti sembra andare a gonfie vele, la coppia infatti ha festeggiato ieri 5 luglio i primi cinque anni di matrimonio e per l’occasione ha pubblicato alcuni messaggi dolcissimi sui rispettivi profili nel noto social network di condivisione d’immagine Instagram, dove i due attori sono molto attivi e anche molto seguiti.

Il popolo del web, così come quello dei social network, ha immediatamente espresso il proprio entusiasmo lasciando un fiume di like, ma anche numerossissimi commenti sotto ai post della celebre coppia dello showbiz, attestando così il grande affetto per il protagonista di “Romanzo Criminale” e per l’attrice di “Manuale d’Amore 3”.

Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano 5 anni di matrimonio

“Oggi sono 5 anni magari, tra 50 ci scegliamo di nuovo. Felice anniversario amore“, queste le parole che Laura Chiatti ha voluto riservare al suo compagno in questa giornata così speciale, cioè quella del loro anniversario di nozze; parole emozionanti intrise di tutto l’amore che l’attrice prova per il suo compagno e padre dei suoi due figli.

In seguito alle parole di Laura Chiatti pubblicate sui social poco dopo la mezzanotte, sono arrivate puntuali quelle del marito Marco Bocci, che ha scritto in mattinata: “I 5 anni, quelli belli, quelli che non si dimenticano mai“, quindi ha aggiunto, “Happy Five amore mio e non sentirli. Ovvio che ci riscegliamo, ti costringo!“.

La celebre coppia del mondo dello spettacolo si è unita in matrimonio il 5 luglio del 2014 nella splendida cornice dell’Abbazia di San Pietro, nella città umbra di Perugia. Alle nozze super esclusive, dove si poteva accedere solo con un codice segreto, hanno partecipato, neanche a dirlo, tanti amici vip.

Tra i tanti personaggi famosi che hanno voluto lasciare un messaggio di auguri alla coppia ci sono state anche Nicoletta Romanoff, Miriam Leone, il cantante neomelodico Nino D’Angelo ed ancora l’attrice Michela Quattrociocche che ha scritto: “Siete di una bellezza straordinaria, dentro e fuori, auguri amici nostri“.