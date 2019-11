Marco Bocci e il messaggio a Emma Marrone: rivelato il vero motivo dietro al gesto

Emma Marrone aveva fatto preoccupare non poco i suoi fan dopo l’annuncio di un suo momentaneo ritiro dalle scene a causa di un problema di salute, allora non meglio precisato. In seguito ha rivelato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento per risolvere una volta per tutte un problema già affrontato in passato e che si era, purtroppo, ripresentato.

Facile immaginare quanti messaggi siano stati inviati alla cantante sotto al post su Instagram, parole di incoraggiamento anche da vip e colleghi del mondo della musica. Un nome in particolare è spiccato tra gli altri, quello del suo ex fidanzato Marco Bocci che ha voluto lasciare un commento per Emma, confermando i buoni rapporti che ci sono tra loro.

Tra loro era scoccato un colpo di fulmine durante il serale di “Amici”, quando Bocci presenziava in puntata come giudice speciale. La loro è stata una storia breve, ma intensa prima che l’attore si innamorasse perdutamente di Laura Chiatti, con la quale si è sposato e ha messo al mondo due bellissime creature, Enea e Pablo.

Marco Bocci racconta cosa l’ha spinto a inviare il messaggio ad Emma

Sulle pagine del Corriere della Sera ha rilasciato un’intervista dove, oltre a parlare della sua prima esperienza cinematografica come regista nel film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, ha rivelato il vero motivo per cui ha deciso di inviare quel messaggio che tanto ha fatto parlare alla Marrone: “Mi ero spaventato. Avevo provato a chiamarla ma aveva il telefono spento: volevo farle arrivare il mio messaggio”, ha voluto spiegare. Insomma, una preoccupazione più che lecita, visto l’annuncio di Emma.

Anche Bocci ha attraversato un periodo non facile l’anno passato, quando a causa di un herpes che era arrivato al cervello, ha rischiato davvero grosso: “È stato brutto, davvero brutto. È una cosa che non ti aspetti, anche se l’ho realizzata solo dopo. Mia moglie mi ha trovato privo di conoscenza e ha chiamato i soccorsi. Mi sono svegliato dopo tre giorni: ho avuto paura“, ha raccontato sul quotidiano, per poi aggiungere che quella esperienza pur essendo stata tragica, gli ha lasciato “la consapevolezza di non essere immortale o indistruttibile“. Ora è riuscito a ripartire con una nuova energia e il saper apprezzare le cose in maniera diversa: “Sono ripartito con un’energia nuova“.