Non sappiamo su quale autostrada si trovasse, né dove stesse andando, ma Marco Bocci ha regalato agli utenti Instagram un siparietto molto divertente. O meglio, a dare la scena in pasto al pubblico social è stata sua moglie Laura Chiatti, che non ha resistito dal riprenderlo mentre faceva più per strada e non contenta ha pubblicato il video in questione sul suo seguitissimo profilo.

A onor del vero va detto che l’attrice non stava riprendendo il marito a tradimento, ma che lui ne era ben consapevole, al punto da voltarsi verso la telecamere e salutare i suoi fans. Con la barba non fatta, i capelli scompigliati e una camicia a schacchi rossi e neri, Marco Bocci ha sorriso scanzonato. Come colonna sonora del siparietto, Laura Chiatti ha messo la celebre canzoncina “Mi scappa la pipì papà”.

Laura Chiatti e Marco Bocci scherzano come due ragazzini: la scenetta della pipì e l’ironia social

Nonostante le tante voci di crisi che si sono succedute negli anni, sin da quando erano ancora fidanzati e senza figli, tra Marco Bocci e Laura Chiatti sembra regnare il sereno. Non solo nella vita privata, ma anche in quella professionale, dal momento che attualmente entrambi gli attori sono impegnati su due diversi set.

Proprio in questi giorni, infatti, sono state diffuse le prime immagini della nuova serie di Sky Original, Unwanted, tratta dal libro inchiesta Bilal di Fabrizio Gatti, che vede protagonista principale Marco Bocci. Ma non c’è solo il cinema, perché l’attore sex-symbol attualmente è anche impegnato in una tournee teatrale. Porta sul palcoscenico uno spettacolo che si intitola “Lo Zingaro” e racconta la storia di un uomo che da vero eroe moderno combatte e vince la malattia.

Dopo gli impegni lavorativi, la certezza che a casa lo aspettano Laura, con cui a quanto pare riesce ancora a scherzare come se fossero due ragazzini spensierati, e i loro due figli, Enea e Pablo, di sette e sei anni.