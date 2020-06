Marcello Cirillo chiude ai reality show: "Ho rifiutato il Grande Fratello"

Marcello Cirillo ha conquistato la notorietà grazie al duo “Antonio & Marcello“, che inizialmente ottiene un enorme successo nei piano bar di Roma. Nel 1983 vengono chiamati per il Festival di Sanremo, dove si esibiscono dal vivo al pianoforte. Il gruppo si scoglie nel ’99 e Marcello decide di continuare la carriera da solista.

Da questo momento in poi la carriera di Marcello Cirillo si concentra di più sulla televisione. Infatti nel 1999 conduce “Mezzogiorno in famiglia” su Rai 2, mentre nel 2004, insieme a Tiberio Timperi e Adriana Volpe, prende il timone di “In famiglia – Le stelle a mezzogiorno”. L’ultimo progetto firmato è “Casa Marcello”, trasmesso anche su Teleuniverso, Telemia, Brixia Channel e Calabria Sona”, nato per via di alcuni eventi chiusi per l’emergenza Coronavirus.

Le parole di Marcello Cirillo

Il conduttore e cantante si è lasciato intervistare in questi giorni a “Viaradio Autostrade per l’Italia” nel digital space di RTL 102.5, condotto da Francesco Fredella. Nella lunga chiacchierata parla della sua ex collega Adriana Volpe e svela il proprio pensiero sui reality show.

Marcello Cirillo dichiara di aver sentito Adriana Volpe nelle ultime settimane, hanno parlato dell’avventura della sua “sorellina” sul canale Sky insieme al giornalista Alessio Viola: “La sento ogni giorno, è molto emozionata e in ansia per questa nuova avventura su TV8”.

Successivamente dichiara che sarà molto improbabile vederlo in futuro al GF: “Non riuscirei per il mio carattere. Mi manca la mia famiglia, i miei due nipotini: sono diventato nonno”. Quindi la difficoltà di Marcello Cirillo sarebbe quella di allontanarsi dai suoi cari.

Oltre a ritornare nuovamente sul palco per cantare dinanzi al suo pubblico, il conduttore ha un altro sogno nel cassetto, che spera di realizzare nel prossimo futuro: “Mi piacerebbe far diventare più nazionale quello che sto facendo con Casa Marcello Night”.