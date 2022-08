Marcella Bella, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Come si sa i vip fanno spesso parlare di sè. In questo periodo sono tantissime le personalità famose che stanno occupando le pagine dei giornali di gossip, basti pensare a quanto successo questa estate tra Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi, i quali dopo 20 anni e 17 di matrimonio hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Ancora non è tra l’altro ben chiaro il motivo per cui i due si siano lasciati improvvisamente, fatto sta che da tempo vi era una crisi di coppia.

In queste ore Ilary Blasi ha fatto un comunicato che ha fatto preoccupare i fan, in quanto si era perso il gattino Alfio, il quale poi è stato ritrovato. Queste notizie ci fanno capire come le personalità famose insomma siano sempre al centro dei riflettori. In questi giorni la cantante Marcella Bella, famosissima e amatissima dagli italiani ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto presa all’interno della pubblica opinione.

Marcella Bella, la tragica notizia

Marcella Bella ha rilasciato recentemente una intervista al Corriere della Sera, uno dei principali quotidiani del nostro Paese. Ai colleghi del CorSera, Marcella ha raccontato tutti i momenti più salienti della sua carriera e anche della sua vita privata. Uno in particolare ha colpito i fan, che non si sarebbero mai aspettati una cosa del genere.

“Nella sua semplicità̀ dice delle cose profonde. Narra di questa ragazzina che un giorno fa la valigia e lascia gli amici, l’erba, le cose felici per salire su un treno e andare a scoprire la nebbia di Milano. Insomma, una piccola emigrante. Le montagne verdi sono una metafora, sono le speranze” – così ha riferito Marcella Bella parlando della sua canzone Montagne Verdi, che ebbe all’epoca un grandissimo successo. Poi ha parlato appunto della sua vita privata.

Marcella ha raccontato che in passato è rimasta incinta di un uomo che era già sposato. Quell’esperienza l’ha segnata in maniera davvero profonda, e in quel periodo le venne incontro Mina, la quale si era trovata nella sua stessa identica situazione. “Mi disse:‘A te andrà meglio’. Ai miei tempi non c’era ancora il divorzio e l’Italia era più bacchettona. Con Mario, che poi sposai nel 1989, fu un vero colpo di fulmine: dopo 43 anni siamo ancora qui. Giacomo nacque nel 1980, molto più tardi arrivarono Carolina (1991) e Tommaso (1992)” – così ha concluso Marcella Bella la sua intervista.