Marcell Jacobs, le gravi accuse dell’ex moglie: "Tuo figlio aspetta ancora una tua chiamata"

Marcell Jacobs è sicuramente un campione in pista, ma lo è anche nella vita quotidiana? Questo è quello che in queste ore si stanno chiedendo i suoi fan e l’Italia intera. Attualmente, dopo le fatiche alle Olimpiadi di Tokyo, il vincitore dell’Oro olimpico nella 100 metri si trova in vacanza assieme all’attuale compagna Nicole Daza e ai loro due figli. Fin qui nulla di strano, se non fosse che di figli Jacobs ne ha tre.

Il primogenito Jeremy, infatti, l’ha avuto dalla prima compagna, Renata, che in queste ore ha tuonato sui social contro l’ex marito Marcell Jacobs. Su un post pubblicato su Instagram, infatti, la donna ha risposto alla domanda di un follower che le chiedeva se il bambino attualmente si trovasse anche lui in vacanza col padre e con la sua nuova famiglia, come sarebbe normale.

Le accuse della prima moglie a Marcell Jacobs: “Tuo figlio ti sta ancora aspettando”

Renata ha risposto di no e ha fatto una rivelazione sconcertante, ovvero che Jacobs non avrebbe neanche ancora rivisto il figlio dopo essere tornato dalle Olimpiadi a Tokyo. “Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no” ha scritto la donna sulla sua bacheca, non riuscendo a celare tutta la sua amarezza. “Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo” ha aggiunto.

Non è la prima volta che la donna si scaglia contro il suo ex compagno. Il motivo è sempre lo stesso, e cioè che a quanto pare Jacobs è completamente disinteressato alla vita del suo primo foglio. “Siamo fieri del tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO!” aveva scritto Renata lo scorso 1 agosto, subito dopo la vittoria del velocista alle Olimpiadi.

“Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!” aveva aggiunto Renata, stavolta su Facebook. Ma questo appello accorato da parte di una madre che cerca di dare al proprio figlio l’amore del padre, quello che gli spetterebbe di diritto, pare sia caduto nel vuoto. Già nel 2016, Renata aveva denunciato la totale assenza di Marcell Jacobs nella vita di Jeremy. Anche quella volta, a quanto pare, senza sortire alcun effetto.