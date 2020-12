"Maradona sequestrato da dieci anni": l’accusa shock dell’amico Claudio Garcia

Le accuse di Claudio Garcia sono pesantissime; non solo, perché sono di quelle che potrebbero portare la procura ad aprire un nuovo filone dell’indagine già in corso per omicidio colposo. L’ex calciatore, soprannominato “el Turco”, era un grande amico di Diego Armando Maradona e come tutti ci vuole vedere chiaro nella sua morte. Una morte che forse poteva essere evitata, perché il declino del campione non era iniziato negli ultimi mesi, con l’operazione al cervello, bensì diversi anni fa.

O almeno questo è quello che sostiene Garcia, il quale arriva addirittura a parlare di sequesto da parte di un gruppo di persone che da dieci anni a questa parte avrebbero isolato l’ex calciatore del Napoli impedendogli di incontrare persino gli amici. Sempre Garcia sostiene che negli ultimi anni questi fantomatici “carcerieri” (di cui però non fa assolutamente il nome) facevano sì che Diego fosse il più solo e vulnerabile possibile, così da manovrarlo facilmente.

L’amico Claudio Garcia accusa: “Maradona era sotto sequestro”

L’ex collega calciatore spiega che secondo lui Maradona neanche sapeva che c’era chi voleva incontrarlo, andare a trovarlo, mettersi in contatto con lui; è certo infatti che non gli venisse detto nulla. “Era sequestrato, al 90% non sapeva nulla di ciò che gli accadeva intorno” ha ribadito Garcia, convinto, nella clamorosa intervista rilasciata alla trasmissione “TyC Sports” che in queste ore sta facendo il giro nel mondo.

Quando parla di sequestro, però, Garcia ci tiene a precisare che nulla centrerebbero l’ex moglie di Maradona, Claudia Villafañe, che è stata sposata con lui per quasi vent’anni, e le loro due figlie Dalma e Giannina. Alle tre donne, infatti, importava solo che il padre ed ex marito stesse bene.

A conferma di ciò, le due ragazze – che vivono anche loro in Argentina – e l’altro figlio del campione del Napoli, Diego Junior, che vive in Italia, avevano una chat nella quale si scambiavano informazioni sulle condizioni di salute del padre e sulle cure a cui era sottoposto. Ma allora, ci si chiede, chi sono queste persone che hanno di fatto condannato Maradona alla solitudine prima e poi alla morte?