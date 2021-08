Mara Venier sbrocca dopo una critica: "Perché rompi i co****ni?"

Un commento, l’ennesimo, di cattivo gusto sotto una foto Instagram ha mandato su tutte le furie Mara Venier. La regine della domenica pomeriggio di Rai 1 ha replicato piccata ad una critica avanzata da un hater. Quest’ultimo l’ha invitata a tagliarsi i capelli definendola “vecchia”. Un consiglio non richiesto con tanto di offesa anagrafica e pubblica.

Alla padrona di casa di Domenica In quelle parole non sono andate proprio giù. La replica piccata della Venier non si è fatta attendere, che caustica ha scritto sotto al commento dell’hater: “Amore perché sotto questa bella foto devi rompere i co****ni con i miei capelli?“. La risposta della moglie di Nicola Carraro ha fatto il pieno di like e commenti.

Mara è riuscita a zittire ancora una volta il leone della tastiera di turno, che non ha voluto replicare al commento della conduttrice. A differenza di molti altri personaggi pubblici, la Venier non è tollerante nei confronti di certi commenti. Spesso, infatti, ricorre al blocco sui social per non avere ulteriori scocciature.

Non è la prima volta che zia Mara passa alle maniere forti, utilizzando anche termini pesanti. Dopo gli straordinari fatti con l’edizione lunga di Domenica In, proseguita fino alla fine di giugno scorso, la Venier si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare alla guida del contenitore domenicale a partire dal prossimo 19 settembre.

Negli ultimi giorni sono state svelate anche le novità che caratterizzeranno la nuova stagione. Dovrebbe far ritorno Don Mazzi, uno dei volti storici del contenitore in quota Rai 1. In aggiunta ci sarà anche una sorta di talent, che permetterà ad alcuni giovani artisti di farsi conoscere. Ma sono in tanti a domandarsi se questa nuova formula funzionerà?

Davvero la conduttrice ha bisogno di apportare modifiche dopo gli ultimi due anni di ascolti record? Mara Venier è Domenica In. Mara Venier è il format e non ha bisogno di tutto questo, il resto è solo contorno. La zia nazionale riempie il video e arriva dritta agli italiani. E dona quello che più serve al pubblico televisivo della domenica pomeriggio.