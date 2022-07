Mara Venier, sapete chi è suo figlio? È più famoso di lei, lo conoscete tutti: le foto

Ascolta questo articolo

Lei è una delle conduttrici più seguite e amate della tv italiana. Stiamo parlando di zia Mara, o meglio Mara Venier, che da tutti viene affettuosamente chiamata “zia”. La donna è molto nota tra il grande pubblico, celebre per condurre ogni domenica la trasmissione “Domenica In” su Rai 1. Da sempre la Venier piace ai telespettatori in quanto è una donna simpatica, ma anche e soprattutto sensibile. Capita spesso che si emozioni nelle storie raccontate nello studio di “Domenica In”.

Recentemente Mara ha presieduto la cerimonia di matrimonio di Alberto Matano, che ha sposato finalmente il suo compagno. Matano e la Venier sono molto famosi, nonchè dei colleghi che hanno rispetto uno per l’altra. Tra la coppia di conduttori c’è grande amicizia. Non tutti sanno però che la Venier, oltre alla figlia Elisabetta Ferracini, ha anche un figlio maschio famoso quanto lei, vediamo di chi si tratta.

Il figlio di Mara Venier

Mara Venier, come detto ha avuto la figlia Elisabetta Ferracini dalla relazione con Francesco Ferracini. Non tutti sanno però che anche Paolo Capponi è figlio della Venier, in quanto nato dalla relazione con Pier Paolo Capponi. I rapporti tra madre e figlio però per diverso tempo non sono stati idilliaci.

Nonostante Capponi sia una personalità vip in quanto nata appunto da una donna molto famosa come la Venier, ha preferito vivere una vita riservata e lontano dai riflettori. Sin dalla sua infanzia i rapporti con la mamma non sono stati sereni, questo perchè la Venier in un certo senso era più presa dalla carriera che dalla famiglia.

Con Pier Paolo oggi però i rapporti sono sereni e i due si sono riavvicinati, soprattutto dopo la nascita del nipotino (il figlio di Capponi) che è arrivato anche in un momento molto delicato per la Venier, ovvero quando perse la madre. Ma il nipotino le ha permesso di riavere il sorriso che aveva perso. Sui social esistono alcune foto che ritraggono la Venier e suo figlio insieme.