Mara Venier pubblica le "prove" delle nozze di Alberto Matano

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Nonostante non segua "La vita in diretta" e dunque non conosca Alberto Matano, se non in quanto "nome" di un conduttore famoso, non posso che rallegrarmi per come i matrimoni omosessuali vengano sempre più "normalizzati", com'è giusto che sia, anche grazie ai personaggi conosciuti che non si nascondono, ma anzi vivono il loro amore alla luce del sole.