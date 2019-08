Mara Venier parla del rapporto con i figli tra severità e desiderio di vivere in libertà

La celebre conduttrice televisiva Mara Venier, dopo aver festeggiato il matriomonio del figlio Paolo, è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Oggi”, dove è tornata a parlare del rapporto con i figli e dei suoi trascorsi professionali.

Il ritorno della Venier su Rai 1, se da un lato ha risollevato gli ascolti del talk show per eccellenza “Domenica In“, dall’altro ha rinnovato il primato della conduttrice come “signora della domenica”, registrando un successo, in termini di ascolti, dietro l’altro, tanto da mettere in seria difficoltà i programmi delle reti concorrenti, specialmente “Domenica Live” condotto da Barbara D’Urso.

Il rapporto tra Mara Venier e i figli

L’ex compagna di Renzo Arbore, oggi felicemente sposata con l’imprenditore Nicola Carraro, si è lasciata andare sulle pagine di Oggi a delle confidenze riguardanti il rapporto con i suoi figli, non sempre felice e sereno, in tal senso le sue parole: “Sì, sono stata una mamma ingombrante e lo sono ancora“.

Mara parla della difficoltà che vivono i figli di personaggi famosi, infatti ammette che mentre sua figlia Elisabetta avrebbe voluto una mamma grassa, non bella, che si occupasse solo della casa e dell’unico marito sposato, la vita ha riservato alla Ferracini e alla Venier tutta un’altra storia, fatta di scelte, più o meno sbagliate, che hanno segnato la loro esistenza.

Mara è una mamma che non nega di aver vissuto la propria vita in grande libertà, amando molto ma anche ricevendo anche tanto amore. Un atteggiamento magari giudicato in modo fin troppo severo, anche se secondo la Venier: “i figli non dovrebbero giudicare troppo i genitori… Sinceramente non ho nulla da rimproverarmi. Rifarei tutto“.

La Venier è stata una mamma severa e bacchettona, rispettando i ruoli genitori e non diventando mai la madre-amica tanto in vofa in certi ambienti. La sua bellezza e la sua notorietà hanno generato inevitabili gelosie familiare, che poi con il passare degli anni si sono placate ed i rapporti ricuciti.