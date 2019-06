Mara Venier parla del caso Pamela Prati: "Volevo rimanere fuori da quel circo"

Mara Venier nella sua Domenica In è stata una delle prime conduttrici ad ospitare Pamela Prati e a dare inizio a quello che è stato definito il caso Pamela Prati con il finto fidanzato Mark Caltagirone e di tutte le sorprese e i colpi di scena che sono susseguiti cha hanno coinvolto anche le agenti della showgirl Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Pamela Prati, ospite a Domenica in aveva rivelato di essere fidanzata con un imprenditore, Mark Caltagirone, di avere già fissato la data di matrimonio e di essere felice del suo nuovo ruolo di moglie e mamma, dato che Caltagirone aveva due figli Sebastian e Rebecca. Nel corso dei mesi tuttavia si è scoperto che tutto ciò non era vero, anche se non sono ancora del tutto chiare le responsabilità delle tre donne nella vicenda.

Mara Venier, in un’intervista a “La Stampa”, ha parlato dell’ospitata della Prati: “Durante l’intervista avevo capito che qualcosa non andava” e in seguito Roberto D’Agostino confermò i suoi dubbi chiamandola e dicendo che era tutta una bufala, D’Agostino infatti con il suo giornale Dagospia fu il primo a mettere in dubbio la storia tra la Prati e Caltagirone e successivamente anche Barbara D’Urso nei suoi programmi soprattutto a Live-Non è la D’Urso si è occupata della vicenda.

Mara Venier, invece, si è comportata in maniera diversa non occupandosi più di questa storia: “Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori” e ha anche precisato di essere stata ricontattata da Pamela Prati: “Mi ha cercata e voleva tornare, piangeva: ‘Sono innocente’. Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei”.

Sulla vicenda Mara Venier ha dichiarato di sentirsi delusa e ingannata tuttavia dall’intervista a Domenica in sono state estrapolate delle frasi che da mesi spopolano sul web: “E mamma fai questo, mamma fai quello. Bellissimo” , all’hashtag “mamma e moglie”.