Mara Venier: "Matteo Salvini ha ragione sui migranti" e invita Barbara D’Urso a "Domenica In"

Mara Venier ha rilasciato un’intervista nella trasmissione radiofonica di “Rai Radio 1″ di nome “Un Giorno da Pecora“. La conduttrice di “Domenica In“, per la prima volta, ha voluto parlare della questione dei migranti, condividendo le scelte che sta facendo Matteo Salvini in questi mesi. Sempre in ambito politico, parla anche della scelta di Silvio Berlusconi di candidarsi per le elezioni europee.

La sua intervista non è comunque finita qui, poiché la conduttrice ha voluto invitare Barbara D’Urso in una delle prossime puntate di “Domenica In“. La loro amicizia sembra non essere scalfita dalla battaglia degli ascolti tv nella quale si sono scontrate fino a dicembre, poiché ora la trasmissione della “Dottoressa Giò” è stata spostata di orario.

L’intervista di Mara Venier

La conduttrice fa immediatamente capire di essere dalla parte di Matteo Salvini: “Non vorrei entrare in qualcosa più grande di me, ma penso che bisogna mettere anche dei paletti. I migranti vanno accolti, ci deve esser però la collaborazione di tutta Europa, non può esser soltanto l’Italia. Secondo me ha perfettamente ragione Salvini. Lui è più sanguigno rispetto a Giuseppe Conte (il presidente del Consiglio dei ministri n.d.r), è uno che ‘fa sangue’. Parla con la pancia e arriva alla pancia con le persone. Alle donne secondo me piace perché è ‘godereccio’: pubblica foto mentre fa l’amatriciana, o mangia la Nutella”.

In seguito Mara Venier difende la scelta di Silvio Berlusconi di ricandidarsi alle elezioni europee, ritenendo che anche “il Cavaliere” merita una seconda chance. La conduttrice è convinta infatti che ad una persona con il carattere di Silvio Berlusconi gli torni difficile stare a casa senza fare “nulla”.

Infine, dichiara di essere ancora amica di Barbara D’Urso e la invita negli studi di “Domenica In“: “Barbara, vieni ospite da me, e poi verrò io da te. Sarebbe carino uno scambio, faccio questa proposta: tra donne bisogna esser solidali. L’amicizia non credo si sia rotta, mi auguro che un programma non possa rompere l’amicizia. Se si è rotta, non era vera amicizia”.