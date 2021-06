Mara Venier: le sue condizioni dopo l’intervento e il ritorno in TV

Settimane difficili e particolarmente dolorose per Mara Venier. La donna infatti appena qualche settimana fa si era sottoposta a un semplice intervento odontoiatrico, una manovra medica di routine che, purtroppo per la presentatrice, si è trasformato in un vero calvario. Dopo l’intervento infatti la Venier ha dichiarato di accusare una serie di dolori e perdita di sensibilità data dalla lesione del nervo interessato.

Un errore operatorio che ha provocato conseguenze importanti nella vita della donna, tanto che ancora oggi, a distanza ormai di diverse settimane, è costretta a mangiare solo cibi freddi o gelati. Oggi però la donna ha deciso di informare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Mara Venier: “Sono stati giorni duri ma ritorno in onda”

A pubblicare le prime dichiarazioni è stato suo marito Nicola Carraro che ha ripreso sua moglie intenta a preparare la cena: “La leonessa sta meglio!” ha annunciato suo marito. A dare conferma della cosa ci ha pensato la diretta interessata, con un messaggio su Instagram in cui dichiara le sue intenzioni future riguardo la sua ripresa di “Domenica In” e la sua salute.

Ecco infatti cosa ha dichiarato la donna in merito: “Sono stati giorni molto difficili, molto duri. Volevo dirvi che domenica sarò a Domenica In, ritorno in onda. Il problema non è risolto, parte del mio viso ha perso la sensibilità. Per ora, spero di recuperare molto presto. Ma voglio tornare a Domenica In, voglio finire questa edizione“.

Cu sarà dunque già un ritorno a partire dalla prossima puntata dello show. Altre due puntate separano la donna dalle sue meritate vacanze estive. A settembre sembra che la Venier sia stata ulteriormente confermata come padrona di casa di Domenica In. E per quanto riguarda le vicende legali legate al medico che le ha procurato quel danno nervoso? La donna in merito ha dichiarato: “Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri di cui ora non posso parlare“.