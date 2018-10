Mara Venier, la conduttrice di "Domenica In" compie gli anni: i festeggiamenti del suo team ed il gesto inaspettato

Mara Venier, la popolare conduttrice televisiva che con la sua nuova edizione di “Domenica in” ha registrato degli ascolti record per il programma facendo dimenticare la passata edizione di Cristina Parodi, è tornata a far parlare di sè non tanto per le sue acrobazie da casalinga, bensì perché oggi spegne ben 60 candeline.

Un compleanno che è stato – neanche a dirlo – festeggiato in primis oltre che dai più stretti familiari anche dal suo team di lavoro, con omaggi floreali e torte per zia Mara, che ha voluto documentare questi bei momenti con delle immagini pubblicate poi sulle sue pagine nei principali social network di condivisione.

Il gesto inaspettato per zia Mara

La celebre conduttrice, che si appresta a limare gli artigli per vincere la consueta sfida domenicale con la sua amica-nemica Barbara D’Urso – che ha già annunciato tra i suoi ospiti a “Domenica Live” la miliardaria americana Paris Hilton e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso -, ha voluto ringraziare per primo il suo amato hair stylist Roberto D’Antonio per l’omaggio fatto: “La mia giornata comincia con l’amico di sempre, Roberto D’Antonio, grazie delle bellissime ortensie“.

Ma non è finita qui, perché arrivata negli studi ex Dear ormai diventati Fabrizio Frizzi, la conduttrice ha ricevuto una graditissima sorpresa da parte del suo team di lavoro, che anche in questo caso è finista prontamente sui social con tanto di ringraziamento: “Appena arrivata alle prove di Domenica In’ I miei autori e la produttrice mi hanno fatto la tortaaaaaaaaa! Grazie a Massimo Cinque, Francesco, Cristina, Simonetta, Ermanno, Silvana, Marco“.

Tra i tantissimi auguri sui social, Mara ne riceve uno davvero inaspettato: cioè quello del figlio del compagno Nicola, Gerò Carraro – ex compagno di Simona Ventura – che le ha fatto gli auguri in modo particolarmente affettuoso. Infatti, l’imprenditore italo-francese ha pubblicato uno scatto di loro due giovani, sorridenti e spensierati accompagnato da un messaggio davvero molto carino: “Ciao tesoro è passato qualche giorno da questa nostra bella foto. Tanti auguri“. Un gesto davvero inaspettato, che arriva proprio nel momento in cui Gerò si è ormai allontanato da Simona Ventura, con cui Mara in passato aveva pesantemente litigato.