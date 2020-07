Mara Venier insultata sul web: lei risponde ed è polemica

Mara Venier è incontenibile e ancora una volta l’ha dimostrato rispondendo a tono ad un hater che non ha gradito un suo video pubblicato nel profilo ufficiale di Instagram. Tutto è iniziato quando è comparso un filmato in cui la signora della domenica di Rai 1 ha mostrato i progressi del piede che si era fratturata tempo fa.

La Venier a bordo piscina del “Grand Hotel Imperiale“, ha sfilato verso la telecamera, orgogliosa e felice di essersi lasciata alle spalle il doloroso incidente: “Dopo due mesi piano ….piano …faccio i primi passi ….”, ringraziando poi il dottore e gli amici per il supporto e l’affetto che le hanno dimostrato.

Il botta e risposta tra Mara Venier e una hater

Un particolare, però, non è stato gradito e qualcuno lo ha voluto sottolineare lasciando un messaggio che ha fatto andare fuori dai gangheri la Venier. Durante la sfilata, Mara si è sollevata la gonna e ha mostrato due gambe di tutto rispetto, m qualcuno non ha apprezzato il gesto e ha commentato: “Copriti, non hai più niente di bello da mostrare” parole scritte da una certa Lucrezia, non meglio identificata.

Non si è fatta attendere la risposta della Venier: “Cara Lucrezia, perché non va leggermente affan***? Orgogliosa dei miei anni“, facile dedurre quanto si sia indispettita per il giudizio non richiesto. La questione non si è conclusa qui e la signora in questione ha voluto rispondere alimentando così la polemica: “Sempre molto educata, ti riveli per quel che sei”. Mara, non facendosi certo intimidire da questi attacchi, ha solo ribadito il suo pensiero, infischiandosene del parere della hater: “Ma vaff***“.

Tantissimi gli elogi per lo spettacolo offerto dalla Venier: le sue gambe sono state ricoperte di complimenti. Tra i molti commenti spiccano quelli di Patty Pravo e Nek che hanno lasciato tre cuoricini rossi, e Sandra Milo con un: “Grande Mara!“.