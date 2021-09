Mara Venier insultata pesantemente: la difesa di Maurizio Costanzo e un consiglio

Mara Venier è spesso nel mirino degli hater ma non rimane in silenzio davanti ai commenti sgradevoli che di tanto in tanto le tocca leggere. Nei giorni scorsi ha replicato stizzita a chi le consigliava di tagliare i capelli perchè troppo anziana per portarli lunghi. Come se ci fosse poi una correlazione tra la lunghezza della propria capigliatura e l’età!

La conduttrice di Domenica In ha scatenato una vera e propria querelle con tanto di nuove foto pubblicate per accontentare l’autrice del commento, che pare non essersi accorta di cosa ha generato nel giro di pochi secondi, eclissandosi nella sua infelicità. In un’intervista rilasciata a La Stampa Mara ha dichiarato che chi la insulta fa quasi pena, “sono delle poverette“.

Quello che fa è procedere al blocco immediato, ma quando si diverte le lascia lì. Poi ha fatto una riflessione sulla cattiveria gratuita, sostenendo che possa scaturire solo da un profondo senso di infelicità. Pensava che con la pandemia da Covid-19 saremmo diventati più buoni, più generosi con gli altri, ma si è dovuta ricredere perché di cattiveria ce n’è tanta in giro.

Nella sua rubrica sulla rivista NuovoTv, Maurizio Costanzo ha affrontato questa vicenda e si è esposto prendendo le difese della padrona di casa di Domenica In. Secondo il giornalista, che tornerà presto in onda sia in Rai che a Mediaset con i suoi programmi di successo, certa gente potrebbe proprio evitare di fare commenti maleducati contro personaggi come Mara Venier e Nicola Carraro.

Il fatto che entrambi siano popolari e nel cuore di milioni di italiani non autorizza nessuno a essere invadente e cafone. Per Costanzo sarebbe meglio non rispondere a chi si permette di usare certe parole poco poetiche: “Del resto Mara è famosa grazie alla tv e non al web, di cui a mio avviso lei non ha proprio bisogno“.

Dopo un periodo di vacanza, Mara Venier è tornata a Roma. La conduttrice si prepara a prendere le redini di Domenica In che anche quest’anno la vedrà protagonista nella nuova stagione. Nonostante avesse annunciato in più occasioni di voler abbandonare il posto a qualcun altro, dopo un periodo particolarmente intenso e difficile, ha deciso di restare e continuare ad essere la regina incontrastata e indiscussa della domenica pomeriggio di Rai1.