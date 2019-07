Mara Venier, il ritorno in Rai e l’amicizia con Barbara D’Urso

La celebre conduttrice televisiva Mara Venier è tornata al centro del gossip grazie ad alcune dichiarazioni fatte nel corso di una recente intervista alla testata giornalistica online “Leggo.it“, dove ha parlato del suo inaspettato ritorno in Rai, così come i pettegolezzi riguardanti l’inimicizia con la sua competitor televisiva, Barbara D’Urso.

L’edizione 2019 del talk show pomeridiano “Domenica In” è stata sicuramente un successo dovuto al ritorno di Mara Venier in Rai; cosa che ha fatto dimenticare i deludenti dati di ascolto registrati negli anni precedenti da Cristina Parodi. Un successo, quello della Venier, ben meritato, ma anche molto sudato.

Mara Venier e le parole per Barbara D’Urso

Ai microfoni di “Leggo” la signora della domenica ha voluto ricordare proprio il momento in cui è tornata negli studi televisivi Rai, che lei sente come la sua stessa casa, dove ha messo oltre al suo cuore, anche passione e tanta fatica. La Domenica In più bella è sicuramente per la Venier quella appena finita, perché è stata la sua rivincita personale, dopo l’allontanamento dalla Rai avvenuto qualche anno fa, non si sa bene per quale motivo.

Se da un lato Antonella Clerici è rimasta fuori dai palinsesti Rai, di contro la Venier sarà invece anche al timone di un programma incentrato sulle emozioni e i sentimenti, “La Porta dei Sogni“, che sembra proprio cucito addosso alla Venier, perchè con lei o si ride o si piange. Inizialmente non aveva accettato la proposta, poi invece ha capito che il programma era perfetto per lei.

Nel corso dell’intervista Mara Venier ha parlato anche della presunta rivalità con la sua amica Barbara D’Urso, in tal senso le sue parole: “Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un programma non può cancellare un’amicizia vera” – quindi ha proseguito dicendo – “Siamo state dirimpettaie, c’è stata qualche polemica ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c’è rispetto c’è tutto“.

Il rispetto prima di ogni cosa, specialmente tra donne che già sono abbastanza isolate a causa della loro popolarità, che fa invidia a molti. In tutti i modi hanno tentato di farle litigare mettendo zizzanie, ma non ci sono riusciti. Tra Mara e Barbara quindi non solo continua l’amicizia, ma anche la guerra degli ascolti, visto che Lady Cologno ha confermato la conduzione di “Domenica Live” per la prossima stagione televisiva.