Mara Venier furiosa attacca un fan su Instagram: “Anche a Natale a rompere le p***e”

Mara Venier è sempre stata una conduttrice e opinionista simpatica e garbata ma nei giorni scorsi non è sembrato proprio così visto che la stessa ha deciso di rispondere a tono ad alcuni fan dopo che questi l’avevano duramente criticata per essere partita velocemente alla volta della Repubblica Dominicana a festeggiare il Natale.

Oltretutto la stessa Venier, dopo aver postato una bellissima foto di auguri su Instagram, in spiaggia, ha ricevuto alcuni fastidiosi messaggi che l’hanno mandata su tutte le furie. Il 23 dicembre, infatti, la conduttrice veneta ha condotto l’ultima puntata per questo 2018 di Domenica In, e subito dopo ha deciso di correre all’aeroporto per raggiungere il suo compagno Nicola Carraro.

Qualcuno però su Instagram non ha per nulla gradito questo gesto e ha pensato bene di puntare il dito contro Mara scrivendole che, data la sua visibilità, sarebbe stato più giusto andare “a servire il pranzo ai poveri di San Egidio”. Immediata la replica della conduttrice di Domenica In che, senza peli sulla lingua, ha chiosato “Mi scusi, perché lei mi deve rompere le p. anche il giorno di Natale…”.

“Ma possibile che ci sia sempre qualche rosicone a criticare tutto? Io faccio la mia vita e lei faccia la sua” ha infatti concluso Mara molto infuriata per questo commento. In molti hanno dimostrato solidarietà alla conduttrice cliccando ‘like‘ sul suo commento e sottolineando quanto abbia fatto bene a staccare per raggiungere il suo amore nelle calde spiagge della Repubblica Dominicana.

Mara infatti si sta riposando per affrontare il nuovo anno con la sua Domenica In anche se non ci sarà sicuramente la ‘guerra dello share’ con la sua amica/nemica Barbara D’Urso e la sua Domenica Live. Sembra infatti che la trasmissione di Carmelita, seguitissima dai telespettatori di Canale 5, avrà una collocazione del tutto differente per quanto riguarda il Palinsesto Mediaset.